PlayStation Plus'ın Ağustos 2018 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

PlayStation Plus üyeleri için ücretsiz olarak sunulan oyunların Ağustos ayı içeriği yayınlandı. Ağustos ayının oyunları oldukça iyi gözüküyor. Ağustos ayında ücretsiz olarak verilen oyunlar arasında Mafia 3 ve Dead by Daylight dikkat çekiyor.

Bildiğiniz üzere PlayStation 4 platformunda oyunların online modlarını oynamak biraz masraflı olabiliyor. PlayStation 4 platformunda satın aldığımız oyunların online modunu oynamak ne yazık ki mümkün değil. Oyunları online olarak oynamak için PlayStation Plus adındaki abonelik sistemini satın almamız gerekiyor. Bu abonelik ile oyunların online modlarını oynayabiliyoruz. Öte yandan bu üyelik ile her ay yenilenen ücretsiz oyunlara erişim imkanı sunuluyor. Bu oyunlara üyeliğimiz bitene kadar erişebiliyoruz.

PlayStation Plus Haziran 2018 oyunları:

Mafia 3 (PS4)

Dead by Daylight (PS4)

Serious Sam 3 BFE (PS3)

Bound by Flame (PS3)

Draw Slasher (PS Vita)

Space Hulk (PS Vita)

PlayStation Plus'ın Ağustos ayı oyunları diğer aylara göre gayet hoş gözüküyor. PS4 platformuna sunulan Mafia 3 ve Dead by Daylight gerçekten olağanüstü duruyor. PS4 platformuna sunulan iki oyunda uzun zamandır iyi olmamıştı. Öte yandan PS3 platformuna sunulan Serious Sam 3 de dikkat çekiyor.