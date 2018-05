PlayStation Plus'ın Haziran 2018 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Sony, PlayStation Plus üyeleri için ücretsiz olarak sunacağı oyunların Haziran ayı sayısını yayınladı. Yeni ayın içeriğinde güzel oyunlar bizleri bekliyor.

PlayStation 4'ün çıkışı PlayStation Plus üyeliğini gerekli kıldı desek yeridir. PS3'e nazaran PS4'te oyunları online olarak oynamak için PlayStation Plus üyeliği gerekiyor. Aksi halde oyunların online modlarına giriş yapılamıyor. PlayStation Plus üyeliği oyunları online oynama imkanı sağlarken, ayrıca bazı oyunlara ücretsiz olarak ulaşma şansı da sunuyor.

PlayStation Plus Haziran ayı içeriği:

Trials Fusion (PS4)

XCOM 2 (PS4)

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier (PS3)

Zombie Driver HD Complete Edition (PS3)

Atomic Ninjas (PS Vita)

Squares (PS Vita)

Haziran ayı için oyunculara ücretsiz olarak sunulan oyunlar gerçekten de oldukça tatmin edici. Oyunlar mükemmel olmasa da XCOM 2 ve Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier sizlere güzel bir deneyim sunabilir. Ayrıca Trials Fusion ile eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.