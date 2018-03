PlayStation Plus'ın Mart 2018 Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus'ın Mart 2018 ücretsiz oyunları açıklandı. Mart ayının ücretsiz PS Plus oyunlarında muazzam iki oyun bulunuyor.

Daha öncesinde bir Youtuber olan Ampeterby7, PlayStation'ın İspanya ofisini gezerek bunu videoya almıştı. İlk önce ofisten görüntüler paylaşan Youtuber, daha sonrasında da bir çalışan ile kısa bir sohbete dalmıştı. Sohbet esnasında Youtuber, çalışana PS Plus Mart oyunları hakkında sorular sormuştu. Çalışan ise Mart ayında şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi PS Plus oyununun bu ay geleceğini söylemişti. Bu videodan sonra herkes bu oyunun Bloodborne olacağını tahmin ediyordu. Kullanıcıların tahminleri doğru çıktı. Mart 2018'in ücretsiz PS Plus oyunları arasında Bloodborne bulunuyor.

Mart 2018'in PlayStation Plus oyunları:

Bloodborne - PS4

Ratchet and Clank - PS4

Legend of Kay Anniversary - PS3

Mighty No. 9 - PS3 ve PS4

Claire: Extended Cut - PS Vita ve PS4

Bombing Busters - PS Vita ve PS4

Mart 2018'in oyunları mükemmel gözüküyor. Listede Bloodborne ve Ratchet and Clank'ın olması bizleri şimdiden mutlu etti. Yeni oyunlar 6 Mart'tan sonra devreye girecek.