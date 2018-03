PlayStation Plus'ın Nisan 2018 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

PlayStation Plus'ın Nisan ayında oyunseverlere ücretsiz olarak kullanıma sunacağı oyunların listesi duyuruldu. Listede çok güzel 2 yapım bulunuyor.

PlayStation Plus üyeliği sayesinde oyunları hem online olarak oynayabiliyoruz hem de her ay dağıtılan ücretsiz oyunlara sahip olabiliyoruz. Bildiğiniz üzere şimdiye kadar ki en iyi PS Plus oyunu geçtiğimiz ay verilmişti. Bloodborne gibi büyük bir oyun Mart ayı içeriğinde yer almıştı.

Nisan 2018'in içeriği geçen ay kadar iyi olmasa da bu ay da güzel oyunlar bizleri bekliyor. Nisan 2018'in ücretsiz PlayStation Plus oyunları:

Mad Max (PS4)

TrackMania Turbo (PS4)

In Space We Brawl (PS3)

Toy Home (PS3)

99 Vidas (PS Vita)

Q*Bert Rebooted (PS Vita)



Bu ayın içeriğinde Mad Max ve TrackMania Turbo göze çarpıyor.