PlayStation Plus'ın Temmuz 2018 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Sony'nin PlayStation Plus üyeleri için ücretsiz olarak sunacağı oyunların Temmuz ayı içeriği yayınlandı. Temmuz ayı içeriğinde ücretsiz olarak oyunseverlere sunulan Quantic Dream'in hikaye tabanlı ünlü yapımı Heavy Rain göze çarpıyor.

Sony, PlayStation 4 oyuncularının oyunları online olarak oynayabilmesi için PlayStation Plus üyeliğini şart koymuştu. PlayStation Plus üyeliği olmadan oyunları online olarak oynamamız ne yazık ki mümkün olmuyor. PlayStation Plus üyeliği sadece oyunları online oynama imkanı sağlamıyor. Ayrıca her ay yenilenen ücretsiz oyunlara erişim imkanı da sağlıyor ve bu oyunlara üyeliğimiz bitene kadar erişim sağlayabiliyoruz.

PlayStation Plus Temmuz ayı oyunları:

Absolver (PS4)

Heavy Rain (PS4)

Platformer Rayman HD (PS3)

Extreme Exorcism (PS3)

Space Overlords (PS VITA)

Zero Escape: Zero time Dilemma (PS VITA)

Geçtiğimiz ay PS4 için XCOM 2 ve Trials Fusion verilmişti. Bu ayın içeriği Haziran ayına göre çok daha güzel gözüküyor. Absolver ve Heavy Rain oldukça dikkat çekiyor.