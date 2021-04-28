PlayStation Plus Mayıs 2021 Oyunları Duyuruldu

Sony, PS4 ve PS5 kullanıcıları ile buluşturulacak olan PS Plus Mayıs 2021 oyunları için resmi duyuruda bulundu. Aktif aboneler önümüzdeki ay hangi oyunları indirme fırsatı bulacaklar? İşte o oyunlar!

PS Plus Mayıs 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Bugün Oyun Servisleri İçeriği Kıdemli Yöneticisi Adam Michel PlayStation sayfası üzerinden yapılan açıklama ile aktif aboneliği olan kullanıcıların önümüzdeki ay itibarıyla Battlefield V, Stranded Deep ve Wreckfest oyunlarını ek bir ücret ödemeden konsollarına indirip de oynayabilecekleri duyuruldu. Gelin isterseniz yeni oyunlara kısaca bir göz atalım.

Battlefield V (PS4)

Bizleri İkinci Dünya Savaşı dönemine götüren Battlefield V, hem ana senaryo hem de çok oyunculu olmak üzere iki farklı deneyim sunuyor. Ana senaryo tarafından dünyanın dört bir yanında yaşanmış, ama bir şekilde kıyıda köşede kalmış beş farklı İkinci Dünya Savaşı dönemi hikayesini anlatırken, çok oyunculu tarafta ise ister tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kooperatif destekli Combined Arms ve Grand Operations modlarının yanı sıra Firestorm isimli Battle Royale oyunu da sizleri bekliyor olacak.

Stranded Deep (PS4)

Oyunun hikayesi Pasifik Okyanusu'nda geçiyor. Yaşanan bir uçak kazası sonrasında hayatta kalmayı başaran bir karakterin rolündesiniz ve amacınız ise bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da bir kurtuluş yolu bulmak olacak.

Senaryo boyunca hayatta kalabilmek için başta sağlık, açlık, susuzluk ve güneş çarpması olmak üzere takip etmeniz gereken dört önemli nokta olacak. Bu bağlamda yiyecek bulmak için avlanabiliyor veya balık tutabiliyorsunuz. Gerek su altı gerekse de kara olmak üzere etrafınızı araştırıp kaynak toplamanız da mümkün oluyor. Ancak her zaman olduğu gibi dikkatli olmanız gerekecek. Çünkü, denizde köpek balıkları ve devasa mürekkep balığı ve karada da yaban domuzu, yılanlar ve daha başka doğal tehditler ile mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Topladığınız kaynak ile üretim sistemine bağlı olarak mızrak, balta, yay, bina ve yelkenli, gölgelik, depo, çapa, bot motoru ve tek kişilik helikopter üretebiliyorsunuz.

Stranded Deep oyununda yetenek de açabiliyorsunuz. Harvesting (Hasat) Craftsmanship (Ustalık), Cooking (Yemek Pişirme), Physical (Fiziksel) ve Hunting (Avcılık) olmak üzere beş farklı yetenek bulunuyor ve azami ölçüde etkin olmak veya farklı üretim kombinasyonları için, her birine seviye atlatabiliyorsunuz.

Wreckfest (PS5)

FlatOut ve FlatOut 2 geliştiricisi Bugbear stüdyosunun elinden çıkmış olan Wreckfest, oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Oyuna adını veren şampiyonada zirveye ulaşmaya çalıştığınız kariyer modunun yanı sıra çok oyunculu mod desteği de bulunuyor. Eski Amerikan arabalarından Asya menşeli araçlara kadar uzanan geniş bir araç yelpazenizin bulunduğu Wreckfest’te, hem görünümünü özelleştirebiliyor hem de gövde zırhını güçlendirebiliyorsunuz.

4 Mayıs 2021 tarihinde indirmeye açılacak bu oyunlardan Battlefield V ve Stranded Deep, geriye uyumluluk ile PS5 üzerinde de oynanabiliyor iken, Wreckfest ise sadece PS5 üzerinde oynanabilir olacak.