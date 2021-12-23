PlayStation Plus Ocak 2022 Oyunları Sızdırıldı

PlayStation Plus Ocak 2022 oyunları gün yüzüne çıktı. Peki, PlayStation Plus abonelerine önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak yapımlar neler? Ortaya çıkan listeye ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

PlayStation Plus Ocak 2022 Oyunları Listesi

DIRT 5 (PS4 / PS5)

Deep Rock Galactic (PS4 / PS5)

Persona 5 Strikers (PS4)

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay düzenli olarak bazı video oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Dolayısıyla çok sayıda oyuncu, önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak oyunları merak içerisinde bekliyordu.

Ocak ayına sayılı günler kala ücretsiz PlayStation Plus oyunları ortaya çıktı. Dealabs web sitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki ay DIRT 5, Deep Rock Galactic ve Persona 5 Strikers isimli yapımlar ücretsiz olarak dağıtılacak.

Codemasters tarafından geliştirilen DIRT 5, 2020 yılının kasım ayında çıkışını gerçekleştirdi. Off-road yarış deneyimi sunan video oyunu, sahip olduğu kaliteli grafikler ile dikkat çekiyor. Oyunda kariyer modunun yanı sıra çevrim içi mod da mevcut.

Yayıncılığını Coffee Stain Publishing'in üstlendiği Deep Rock Galactic, 13 Mayıs 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Ghost Ship Games tarafından geliştirilen oyun, keyifli FPS deneyimi sunuyor. Oyunda tek oyunculu ve çevrim içi eşli oyun modları bulunuyor.

Bilim kurgu temalı FPS oyunu, co-op moduna saahip oyun arayan oyuncular için harika bir seçenek olacaktır. Başarılı yapımda 4 oyuncuya kadar co-op desteği mevcut. Sahip olduğu yüksek inceleme puanları ile dikkat çeken Deep Rock Galactic'te yıkılabilir çevre yer alıyor.

SEGA tarafından yayımlanan Persona 5 Strikers, 23 Şubat 2021 tarihinde PlayStation 4, Nintendo Switch ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. JRPG türündeki yapım, ATLUS tarafından geliştirildi. Eğlenceli bir oyun deneyimi sunan yapım da önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak oyunlar arasında yer alıyor.

Teknoloji devi Sony, ortaya çıkan liste ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenden dolayı söz konusu listenin doğru çıkmama ihtimali de bulunuyor.

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