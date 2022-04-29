Yenilenmiş PlayStation Plus'ta Bulunacak Retro Oyunlar Sızdırıldı

Yenilenmiş PlayStation Plus sisteminde bildiğiniz üzere üç farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Essential, Extra ve Deluxe adındaki bu üç farklı üyelik seçeneği arasında Deluxe'ta retro oyunların bulunacağı açıklanmıştı. İşte bugün bu sistemde bulunacak retro oyunlarının bazıları sızdırıldı.

Sony geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile birlikte Microsoft'un Game Pass sistemine rakip olarak yenilenmiş PlayStation Plus sistemini tanıttı. Kısa bir sürenin ardından ülkemizde 22 Haziran'da kullanıma sunulacağını öğrendiğimiz PlayStation Plus sisteminin Türkiye fiyatları da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sony bu üç seçenek arasında önemli farklar sunuyor olsa da PlayStation Türkiye'nin ülkemiz özelinde yaptığı bölgesel fiyatlandırmalar oyuncular tarafından büyük takdir gördü.

Bu noktada asıl merak konusu yenilenmiş sistemin hangi oyunları barındıracağı konusuydu. Ana paketlerdeki büyük bütçeli yapımların bazılarına Sony kendisi değinmiş olsa da henüz tam listeler açıklanmış değil. Reddit kullanıcısı the_andshrew tarafından yapılan bazı araştırmalar, en pahalı üyelik seçeneğinde bulunacak olan retro oyunlarının bazılarını ortaya çıkarıyor. Sızdırılan retro oyunları şu şekilde:

PlayStation Plus Sistemindeki Retro Oyunlar

Tekken 2

Ridge Racers 2

Mr. Driller

Worms World Party

Worms Armageddon

Sony, bu üyelik seçeneğinde sunulacak retro oyunların kitaplığını henüz açıklamadığından, yenilenmiş sistem Haziran ayında hayata geçene dek bu oyunlar değişebilir, artabilir ve eksilebilir. PlayStation Plus'ın Deluxe üyeliği şu anda PlayStation Plus ile elde ettiğiniz tüm avantajların yanı sıra 400 PS4 ve PS5 oyun kitaplığı, PS1, PS2 ve PSP'den klasik oyunlar ve sınırlı süreli oyun denemelerini içeriyor.