PlayStation Plus Temmuz 2021 Oyunları Resmi Olarak Duyuruldu

Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarının beğenisine sunulacak olan PlayStation Plus Temmuz 2021 oyunları için resmi duyuruda bulundu. Aktif aboneler önümüzdeki ay hangi oyunları indirme fırsatı bulacaklar? İşte o oyunlar ve detayları!

PlayStation Plus Temmuz 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Bugün PlayStation Blog sayfası üzerinden yapılan açıklama ile aktif aboneliği olan kullanıcıların önümüzdeki ay itibarıyla A Plague Tale: Innocence, Call of Duty: Black Ops 4, WWE2K Battlegrounds ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown oyunlarını ek bir ücret ödemeden konsollarına indirip de oynayabilecekleri duyuruldu. Gelin isterseniz yeni oyunlara kısaca bir göz atalım.

A Plague Tale: Innocence (PlayStation 5)

Oyun Amicia De Rune ve Hugo de Rune kardeşlerin etrafında dönüyor. 1349 yılında, ölümcül bir veba hastalığı Fransa krallığında tahrip edici bir etki yaratmıştır ve karakterlerimiz de bir şekilde hayatta kalmak durumundalar. Bunun tek yolu ise hastalıktan tahrip olmuş köylerden geçen yolları boyunca diğer çocuklarla birlik olmak, ateş ve ışığı kullanarak sıçan sürülerini kendilerinden uzak tutmak olacak.

Bu vesile ile A Plague Tale: Innocence oyununun 6 Temmuz 2021 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series güncellemelerinin yayınlanacağını da belirtelim. 4K UHD çözünürlükte 60 FPS akıcılığında ve üç boyutlu ses desteği ile oynayabileceğiniz oyun, PlayStation 5 tarafında DualSense ile sunulan dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleri de tam anlamıyla kullanacak.

Call of Duty: Black Ops 4 (PlayStation 4)

Seride ana senaryo modu olmayan ilk Call of Duty olan Call of Duty: Black Ops 4, kendi içinde üç farklı mod ile satışa sunulmuştu. Bunlardan ilki, aşina olduğumuz çok oyunculu mod, ikincisi Call of Duty: World At War ile seriye katılmış olan Zombies ve Battle Royale modu Blackout. Bu mod, önceki oyunlarda karşımıza çıkan simgesel karakterleri, haritaları, silahları ve teçhizatları Black Ops teması ile bir araya getirmişti.

WWE2K Battlegrounds (PlayStation 4)

WWE sporundan tanıdığımız yıldızların ve efsanelerin etkileşimli ortamlarda birbirleri ile mücadele edeceği WWE2K Battlegrounds, yeni karakterleri açabileceğiniz yeni bir hikaye modu ile geliyor. Steel Cage ve Royal Rumble dahil farklı maçlarda özel yetenekleri ve güçlendiricileri kullanarak rekabet edebiliyorsunuz. Hikaye modunun yanı sıra, çevrimiçi turnuvalarda rekabet edebilir veya King of the Battleground olmak için dünya genelindeki oyunculara da meydan okuyabilirsiniz.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PlayStation 4)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown’ı Temmuz ayı boyunca da kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım. Bildiğiniz gibi bu oyunu, 2 Haziran - 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında serviste kalacak ve diğer PlayStation Plus oyunları gibi aktif aboneliğiniz sürecesince dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz.

Yakuza ve Judgement geliştiricisi olan Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilmiş olan Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, ana oyunun yenilenmiş versiyonu oluyor. Hem serinin hayranları hem de yeni tanışanlar için içerik anlamında bir hayli zengin olan yenilenmiş versiyonda, revizyondan geçirilmiş görseller ve yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü sıralamalı karşılaşmalar, turnuvalar, ligler gibi tamamıyla yeni çevrimiçi modlar deneyebilecekler.

PlayStation Plus Temmuz 2021 oyunları 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla indirilebilir olacak. PlayStation 4 için sunulan oyunlar geriye uyumluluk desteği ile PlayStation 5 konsolunda da oynanabilecek. Son olarak, bu ay verilen Star Wars: Squadrons ve Operation: Tango oyunları halen indirilebilir durumdalar. Önümüzdeki Salı gününden önce kütüphanenize eklemeyi unutmayın.