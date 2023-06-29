Playstation Plus Temmuz Ayında Listeye Eklenecek Oyunları Açıkladı
Video oyun yapımcısı Sony, birçok yayıncı ve oyunseverin merakla beklediği açıklamayı nihayet yaptı. İşte detaylar!
Oyun şirketi Sony, milyonların beklediği haberi sonunda duyurdu. Japonya merkezli şirket, temmuz ayı itibariyle PlayStation Plus kütüphanesine 3 adet yeni oyun yükleyecek. İşte o oyunlar ve fiyatları;
Alan Wake Remastered : 219 TL
Call of Duty®: Black Ops Cold War : 599 TL
Endling: Extinction Is Forever : 299 TL
PlayStation abonelik sisteminin temmuz ayında PlayStation Plus üyeleri için ücretsiz olacağını duyuran Sony, yeni eklediği oyunlara ek olarak bazı oyunları da kaldırma kararı aldı. İşte o oyunlar;
- Rogue Stormers
- BioShock Remastered
- BioShock 2 Remastered
- Saints Row Gat out of Hell
- Fluster Cluck
- BioShock Infinite The Complete Edition
- Raiden V Director’s Cut
- Marvel Avengers Definitive Edition
- Borderlands The Handsome Collection
- Stray
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