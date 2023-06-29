Playstation Plus Temmuz Ayında Listeye Eklenecek Oyunları Açıkladı

Video oyun yapımcısı Sony, birçok yayıncı ve oyunseverin merakla beklediği açıklamayı nihayet yaptı. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Oyun şirketi Sony, milyonların beklediği haberi sonunda duyurdu. Japonya merkezli şirket, temmuz ayı itibariyle PlayStation Plus kütüphanesine 3 adet yeni oyun yükleyecek. İşte o oyunlar ve fiyatları;

Alan Wake Remastered : 219 TL

Call of Duty®: Black Ops Cold War : 599 TL

Endling: Extinction Is Forever : 299 TL

PlayStation abonelik sisteminin temmuz ayında PlayStation Plus üyeleri için ücretsiz olacağını duyuran Sony, yeni eklediği oyunlara ek olarak bazı oyunları da kaldırma kararı aldı. İşte o oyunlar;

  • Rogue Stormers
  • BioShock Remastered
  • BioShock 2 Remastered
  • Saints Row Gat out of Hell
  • Fluster Cluck
  • BioShock Infinite The Complete Edition
  • Raiden V Director’s Cut
  • Marvel Avengers Definitive Edition
  • Borderlands The Handsome Collection
  • Stray

Playstation Plus'taki En İyi 10 Oyun
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Playstation Plus'taki En İyi 10 Oyun

Playstation Plus ülkemizde ve pek çok yerde kullanıma açıldı. Xbox Game Pass benzeri bir hizmet olan bu sistem oyuncular tarafından genellikle hoş karşılandı.

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