Playstation Plus Temmuz Ayında Listeye Eklenecek Oyunları Açıkladı

Oyun şirketi Sony, milyonların beklediği haberi sonunda duyurdu. Japonya merkezli şirket, temmuz ayı itibariyle PlayStation Plus kütüphanesine 3 adet yeni oyun yükleyecek. İşte o oyunlar ve fiyatları;

Alan Wake Remastered : 219 TL

Call of Duty®: Black Ops Cold War : 599 TL

Endling: Extinction Is Forever : 299 TL

PlayStation abonelik sisteminin temmuz ayında PlayStation Plus üyeleri için ücretsiz olacağını duyuran Sony, yeni eklediği oyunlara ek olarak bazı oyunları da kaldırma kararı aldı. İşte o oyunlar;