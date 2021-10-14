PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz VR Oyunları Verilecek

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, VR'ın beşinci yılına özel oldukça önemli bir duyuru yaptı. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre PlayStation Plus abonelerine ücretsiz VR oyunları sunulacak. Sony ayrıca en çok oynanan VR oyunları listesini de paylaştı.

PlayStation Plus'a Özel Ücretsiz VR Oyunları Sunulacak

VR'ın beşinci yılına özel bir duyuru yapan Sony, Kasım 2021 tarihinde PlayStation Plus abonelerine üç adet VR oyununu ücretsiz olarak vereceklerini açıkladı. Böylelikle oyuncular, önümüzdeki ay daha fazla ücretsiz oyuna erişebilecek.

PlayStation Plus abonelerine hangi VR oyunlarının ücretsiz olarak sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde konu ile ilgili daha fazla ayrıntının paylaşılacağı açıklandı.

Dünya Genelinde En Çok Oynanan PlayStation VR Oyunları Neler?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yayımladığı blog yazısında dünya genelinde en çok oynanan PlayStation VR oyunlarının listesini paylaştı. Paylaşılan listeye göre en çok oynanan VR oyunları şu şekilde:

Rec Room

Beat Sober

PlayStation VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7: Biohazard

Dünya genelinde en fazla oynanan PlayStation VR oyunları arasında açık dünya temasına sahip başarılı video oyunu The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Capcom'un başarılı korku oyunu Resident Evil 7: Biohazard, 2016 yılının haziran ayında piyasaya sürülen Rec Room, Beat Sober ve PlaySTation VR Worlds isimli yapımlar yer alıyor.

Şirket ayrıca Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya bölgelerinde en fazla oynanan VR oyunlarının listelerini de yayımladı.

Avrupa'da En Fazla Oynanan PlayStation VR Oyunları

Rec Room

PlayStation VR Worlds

Beat Saber

The Elder Scrolls: Skyrim VR

Resident Evil 7 biohazard

Kuzey Amerika'da En Fazla Oynanan PlayStation VR Oyunları

Rec Room

Beat Saber

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Job Simulator

Firewall: Zero Hour

Japonya'da En Çok Oynanan PlayStation VR Oyunları

Resident Evil 7: Biohazard

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

PlayStation VR Worlds

Beat Saber

Gran Turismo Sport

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