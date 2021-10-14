PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz VR Oyunları Verilecek
Sony, PlayStation Plus abonelerine ücretsiz VR oyunları sunacağını açıkladı. Şirket ayrıca en fazla oynanan VR oyunlarını da paylaştı. İşte tüm ayrıntılar!
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, VR'ın beşinci yılına özel oldukça önemli bir duyuru yaptı. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre PlayStation Plus abonelerine ücretsiz VR oyunları sunulacak. Sony ayrıca en çok oynanan VR oyunları listesini de paylaştı.
PlayStation Plus'a Özel Ücretsiz VR Oyunları Sunulacak
VR'ın beşinci yılına özel bir duyuru yapan Sony, Kasım 2021 tarihinde PlayStation Plus abonelerine üç adet VR oyununu ücretsiz olarak vereceklerini açıkladı. Böylelikle oyuncular, önümüzdeki ay daha fazla ücretsiz oyuna erişebilecek.
PlayStation Plus abonelerine hangi VR oyunlarının ücretsiz olarak sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde konu ile ilgili daha fazla ayrıntının paylaşılacağı açıklandı.
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Oyunfor tarafından paylaşılan liste ile birlikte eylül ayında Türkiye'de en çok kazanan oyunlar gün yüzüne çıktı.
Dünya Genelinde En Çok Oynanan PlayStation VR Oyunları Neler?
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yayımladığı blog yazısında dünya genelinde en çok oynanan PlayStation VR oyunlarının listesini paylaştı. Paylaşılan listeye göre en çok oynanan VR oyunları şu şekilde:
- Rec Room
- Beat Sober
- PlayStation VR Worlds
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Resident Evil 7: Biohazard
Dünya genelinde en fazla oynanan PlayStation VR oyunları arasında açık dünya temasına sahip başarılı video oyunu The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Capcom'un başarılı korku oyunu Resident Evil 7: Biohazard, 2016 yılının haziran ayında piyasaya sürülen Rec Room, Beat Sober ve PlaySTation VR Worlds isimli yapımlar yer alıyor.
Şirket ayrıca Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya bölgelerinde en fazla oynanan VR oyunlarının listelerini de yayımladı.
Avrupa'da En Fazla Oynanan PlayStation VR Oyunları
- Rec Room
- PlayStation VR Worlds
- Beat Saber
- The Elder Scrolls: Skyrim VR
- Resident Evil 7 biohazard
Kuzey Amerika'da En Fazla Oynanan PlayStation VR Oyunları
- Rec Room
- Beat Saber
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Job Simulator
- Firewall: Zero Hour
Japonya'da En Çok Oynanan PlayStation VR Oyunları
- Resident Evil 7: Biohazard
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- PlayStation VR Worlds
- Beat Saber
- Gran Turismo Sport
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