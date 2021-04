PlayStation Plus Video Pass Servisi Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca aktif abonesi olan PlayStation Plus servisi video içerikleri ile zenginleşecekmiş gibi görünüyor. PlayStation Polonya tarafından aktif edilen ama kısa bir süre sonra kaldırılan sayfa ile PlayStation Plus Video Pass servisi ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

PlayStation Plus servisi bir önceki nesilde PlayStation 3 için 2010 yılında faaliyete geçmişti. Şu an sadece PlayStation 4 kullanıcıları için faal durumda ama bu senenin son çeyreğindeki çıkışı sonrasında PlayStation 5 kullanıcılarıyla da buluşacak. Her ay iki oyun olmak üzere aboneliğiniz süresince yılda yirmi dört ücretsiz oyuna sahip olduğunuz PlayStation Plus, çok oyunculu modları oynayabilmek için çoğu oyunda şart olmasının yanı sıra ve çeşitli indirimlerde de ekstradan avantaj sağlıyor.

Dünya genelinde milyonlarca abonesi bulunan bu servis, görünüşe göre önümüzdeki dönemde sunduğu imkanlar açısından epey genişleyecekmiş gibi görünüyor. Daha fazla abone kazanmak isteyen Sony Interactive Entertainment, oyuncuların yanı sıra dizi ve film meraklılarını da PlayStation Plus tarafına çekmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor gibi.

PlayStation Plus Video Pass Servisi Mi Geliyor?

Video Games Chronicle sitesine yansıyan haberde, PlayStation Polonya tarafından PlayStation Plus Video Pass sayfası yayına sokulmuş olduğu görülüyor. Vaktinden önce yayınlanmış olacak ki kısa sürede geri çekilmiş. Ancak eli çabuk olan kullanıcılar, ekran görüntüsü çekmeyi başarmışlar. Venom, Zombieland: Double Tap ve Bloodshot afişlerinin yer aldığı sayfadaki açıklamaya göre bahsi geçen servisin, 22 Nisan 2021 - 22 Nisan 2022 tarihleri arasında deneme olarak aktif abonelerin beğenisine sunulacağı söyleniyor.

Bir süre önce Sony tarafından yapılan açıklama ile 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla PlayStation mağazası üzerinden dizi ve film kiralama ve satın alım işleminin yapılamayacağı duyurulmuştu. Bu kararın büyük ihtimalle PlayStation Plus Video Pass servisi ile bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor. Ne kadar doğru olduğunu ise Sony Interactive Entertainment tarafından muhtemelen yarın yapılacak olan resmi açıklama ile öğreneceğiz. Gelişmeleri takipte olacağız.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PlayStation Plus Video Pass servisi iyi bir adım olur mu? Eğer bu servis ülkemizde de aktif olursa, kullanmayı düşünür müsünüz, yoksa satın alım yapmayı tercih mi edersiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.