PlayStation Project Q Konsolunun Pil Detayları Ortaya Çıktı

Insider-Gaming'den Tom Henderson'a göre PlayStation Project Q'nun pil ömrü beklendiği kadar iyi olmayabilir.

Geçtiğimiz hafta Sony'nin PlayStation sunumu sırasında PlayStation başkanı Jim Ryan, Sony'nin söylentilere konu olan bulut tabanlı PlayStation el bilgisayarı Project Q'yu resmen duyurmuştu. Bu yeni taşınabilir PlayStation, oyuncuların PS5 oyunlarını Remote Play kullanarak tam DualSense özelliklerine sahip 8 inç LCD ekranda 1080p çözünürlükte 60 FPS'de oynamalarına olanak tanıyacak.

PlayStation Project Q, 3 ila 4 Saat Arası Pil Kullanımı Sunuyor

Bulut tabanlı oyun severler için oldukça rağbet görmesi beklenen cihazın pil ve güç kullanımı da ortaya çıktı. Henüz Sony tarafından ek ayrıntılar paylaşılmadı ancak sızıntılarıyla ünlü Tom Henderson, Sony'nin el bilgisayarının pil ömrünün vasatın altında olduğunu ve pilin tek bir şarjla yalnızca yaklaşık 3 ila 4 saat dayandığını bildirdi.

Eğer doğruysa bu, Sony'nin Project Q'sunu pil ömrü konusunda Nintendo Switch'in çok altında ancak Steam Deck ve ASUS Rog Ally'nin pil ömrü civarında veya biraz üzerinde bir yere koyacak. Ayrıca bu noktada Sony'nin el cihazının yalnızca bulut tabanlı çalışan bir cihaz olduğunu, Switch, Steam Deck ve ROG Ally'nin ise özel oyun el cihazları olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekecek.

PlayStation "Project Q" bu ayın sonlarında piyasaya sürülecek. Cihaz hakkında daha fazla detayın önümüzdeki aylarda açıklanacağı vaat ediliyor.