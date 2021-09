PlayStation rekor kıran oyunlar kampanyası başladı. Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok başarılı yapımlar indirime girdi. PlayStation oyuncularını yakından ilgilendiren kampanyaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

PlayStation Rekor Kıran Oyunlar Kampanyası Neler Sunuyor?

Call of Duty Modern Warfare - 234,50 TL

Modern Kombat 11 - 122,15 TL

Star Wars Squadrons - 111,60 TL

The Last of Us Part II - 226,85 TL

Cyberpunk 2077 - 320,93 TL

Need for Speed Heat Deluxe Edition - 194,75 TL

CarX Drift Racing Online - 59,15 TL

SnowRunner - 142 TL

Returnal - 464,25 TL

Resident Evil 3 - 85,47 TL

Gang Beasts - 75,60 TL

Assassin's Creed Odyssey - 149,75 TL

One Piece: Pirate Warrios 4 - 83,72 TL

Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles Edition - 71,12 TL

Farming Simulator 19 - 109,50 TL

The Sims 4 Cottage Living Expansion Pack - 197,02 TL

Disco Elysium The Final Cut - 303,20 TL

Sabnautica: Below Zero - 194,25 TL

Green Hell - 191,20 TL

Doom Eternal Standart Edition - 247,60 TL

Cuphead - 141,75 TL

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation oyuncuları için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. Kampanyanın 14 Ekim 2021 tarihinde sona ereceğini berlitelim.

Yayıncılığını Warner Bros'un üstlendiği Mortal Kombat 11, yüzde 65 oranında indirime girerek 349 TL'den 122,15 TL'ye düştü. Yüzde 60 oranında indirime giren Star Wars Squadrons'un fiyatı ise 279 TL'den 111,60 TL'ye düştü.

Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahi olan The Last of Us Part II, yüzde 35 oranında indirime girerek 349 TL'den 226,85 TL'ye düştü. CD Project RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, yüzde 33 oranında indirime girerek 479 TL'den 320,93 TL'ye düştü.

Yarış türünü seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat Deluxe Edition, yüzde 75 oranında indirime girerek 779 TL'den 194,75 TL'ye düştü. Ghost Games tarafından geliştirilen yapım, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.