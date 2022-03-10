Sony'nin popüler PlayStation konsolunu yöneten kolu Sony Interactive Entertainment (SIE), Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'daki tüm yazılım ve donanım sevkiyatlarını durdurma kararı aldı.

PlayStation, Rusya'daki Tüm Donanım ve Yazılım Sevkiyatlarını Askıya Alıyor

SIE sözcüsü Joe Taraborrelli, The Verge ile paylaştığı bir yazıda, ‘Sony Interactive Entertainment (SIE), Ukrayna'da barış çağrısı yapmak için küresel topluluğa katılıyor’ dedi. Taraborrelli, ‘Tüm yazılım ve donanım sevkiyatlarını, Gran Turismo 7'nin lansmanını ve Rusya'daki PlayStation Store operasyonlarını askıya aldık.’ açıklamasında bulundu.

Taraborrelli, Sony'nin işgalden etkilenenleri desteklemek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Çocukları Kurtarın adlı STK'ya 2 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Diğer yandan Sony tarafından satın alınma sürecinde olan Bungie, Destiny 2'nin Rusya ve Belarus’taki tüm satış ve dağıtımını askıya almaya çalıştığını ifade etti. Bu ülkelerdeki oyuncular, önceden satın alınmış içeriğe erişmeye veya ücretsiz sürümü indirmeye devam edebilecekler ancak yeni satın alımlar gerçekleştiremeyecekler. Ayrıca şirket, oyuncuların Ukrayna'ya desteklerini göstermeleri için haftalık mesajında kodlarla birlikte ücretsiz bir oyun içi ‘Cоняшник’ amblemi yayınlıyor.

SIE, Rusya'da satışları durdurma konusunda Activision Blizzard, Epic Games, EA, CD Projekt Red, Ubisoft ve Take-Two gibi şirketleri takip ediyor. Xbox üreticisi Microsoft, ülkedeki ‘tüm yeni Microsoft ürün ve hizmet satışlarını’ askıya aldı.

Nintendo, Rus eShop'unu bakım moduna aldı çünkü ödeme işlemcisi ruble işlemeyi askıya aldı ve Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp'i ‘son dünya olayları’ nedeniyle daha önce planlanan 8 Nisan lansman tarihinden itibaren erteledi.