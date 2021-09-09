PlayStation Showcase 2021'de Hangi Oyunlar Tanıtılacak?

PlayStation Showcase 2021 için sadece saatler kalmışken etkinlikte tanıtılacak video oyunları görmek için sabırsızlanıyor. Son birkaç ay içinde birkaç küçük sunum düzenlenmiş olsa da bu düzenlenecek olan etkinliğin 2020 yılının eylül ayından bu yana en büyük etkinlik olması bekleniyor.

9 Eylül 23.00'te (TSİ) gerçekleşecek olan PlayStation sunumu için çok az bir süre kalmış bulunuyor. 40 dakika boyunca sürmesi beklenen etkinlik, PlayStation'ın YouTube ve Twitch kanallarında yayımlanacak.

Etkinlik hakkında bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı. İçeriği hangi oyunlardan oluşacak, oyuncular ne gibi sürprizlerle karşılaşacak şimdilik bilinmiyor ama yaklaşan etkinlikte gösterilecek video oyunları hakkında bazı güçlü tahminler var.

PlayStation Showcase 2021'de Tanıtılacak Oyunlar

PlayStation'ın bugünkü etkinliğinde gösterilecek video oyunları arasında yer almasına kesin olarak bakılan video oyunlarının başında "God of War: Ragnarok" geliyor. Oyuncuların oyun hakkında bu zamana kadar elde ettiği bilgi bir elin parmağını geçmeyecek kadar az olsa da video oyunu sektörünün önemli isimlerinden biri olan Nick Baker, 9 Eylül'de Ragnarok'u görebileceğimizi söyledi.

Baker, Ragnarok'un nasıl gösterileceğini tam olarak belirtmedi. Oyunun sinematik bir fragmanının mı, oynanış videosunun mu yoksa her ikisinin karışımının olacağı bilinmiyor. Oyunla ilgili 1 yıldır neredeyse hiç bilgi paylaşılmaması da bunu muhtemel gösteriyor.

Baker'ın yeni bir InFamous oyununun geleceğini söylediğini de belirtmekte fayda var. Sucker Punch'ın sevilen serisinin son oyunu 2014 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan bu zamana çok uzun süre geçti.

InFamous hakkında o kadar kesin tahminde bulunulmasa da Horizon Forbidden West en az Ragnarok kadar beklenen oyunlar arasında yer alıyor. Horizon Forbidden West, en son Şubat 2022 tarihine ertelenmişti. Bu nedenle PlayStation Showcase 2021'de tanıtılacak oyunlar arasında bu oyunu da görmek mümkün olabilir. Buna benzer şekilde Gran Turismo 7 de 2022'ye ertelendi, bu da aynı şekilde sunumda yer alabilir.

Square Enix'in şu anda yaklaşan 3 büyük projesi var. Forspoken ve Final Fantasy XVI'nın sunumda yer alması muhtemel görünüyor. XVI'nın yapımcısı Naoki Yoshida, oyunun eylül sonunda gerçekleşecek olan Tokyo Game Show 2021'e hazır olmadığını söyledi ancak oyun ilk olarak geçen yılki PlayStation sunumunda ortaya çıktı ve o zamandan beri yeni bir fragman yayımlanmadı. Bu nedenle bugün oyuna dair bir fragmanın gösterilmesi bekleniyor.

Frey Holland'ı canlandıran Ella Balinska, geçen hafta Instagram'da Forspoken'ın eli kulağında olduğuna ilişkin bir paylaşımda bulunmuştu. Bu, oyunun sunumda yer alacağını göstermese bile sunumda yer alma ihtimalini arttırıyor.

Metal Gear Solid yayıncısı Konami'nin Silent Hill'ı geri getirmeye çalıştığına dair söylentileri de atlamamak gerekiyor. Şirket, 2015 yılında Hideo Kojima'nın Silent Hill'ını iptal etmişti.

Oyun o zamandan beri sessizliğe gömülmüş vaziyette kalmaya devam etti ama VideoGamesChronicle, şubat ayında Konami'nin yaz aylarında açıklanacak olan Silent Hill projesi üzerinde çalıştığı bilgisini paylaşmıştı. Bu da Silent Hill'ın PlayStation Showcase 2021'de yer alabileceğini gösteriyor.