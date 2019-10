PlayStation Store'da Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı

Her senenin 31 Ekim tarihinde Cadılar Bayramı kutlanıyor. Pagan ve Hristiyan kökleri olmasına rağmen artık dünya genelinde kutlanan bu bayrama özel olarak PlayStation Store mağazasında da iki hafta kadar süren indirim dönemi oluyor. Bu senenin Cadılar Bayramı indirimleri de bugün itibarıyla başladı.

1 Kasım 2019 tarihine kadar sürecek olan indirimler kapsamında gerek son dönemde çıkmış, gerekse de eski olan toplamda doksan bir kadar oyun, otuz üç kadar eklenti ve birçok özel sürüm ve paket kısmen alınabilir seviyelere indiler. Hatta bazıları için hatırı sayılır indirimlerin yapıldıklarını söyleyelim.

Listede Mortal Kombat 11, Resident Evil 2 (2019), Devil May Cry 5, Red Dead Redemption 2, A Plague Tale: Innocence, Vampyr, RAGE 2, Dishonored, Metro, DOOM, Middle-Earth, The Evil Within ve Dark Souls serileri, DmC: Devil May Cry Definitive Edition, Dying Light, Layers of Fear 2, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series ve daha birçok oyun bulunuyor. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz var ise, seçili oyunları çok daha ucuza alabilirsiniz.

İlgili indirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca 90 TL'den Ucuz Oyunlar, 50 TL'den Ucuz Oyunlar, PlayStation VR Oyunları ve Haftanın Fırsatı kısmında da Tom Clancy's The Division 2 için ayrı ayrı indirim kampanyaları da mevcut.