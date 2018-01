PlayStation Store’da 2017’nin En Çok Satan Oyunları Belli Oldu

2017’yi geride bıraktığımız şu günlerde Sony, PlayStation Store’da geçen yılın en çok satan oyunlarının bir listesini yayınladı. Liste, 2017 yılı boyunca en çok indirilen PS4 oyunlarından ve DLC’lerinden oluşuyor. Listede genellikle geçen yılın en çok çıkış yapan oyunları yer alıyor buna rağmen aralarında bazı sürpriz oyunlar da var.

ABD'de en çok satan 1 numaralı PS4 oyunu, Activision'ın satış rekorları kıran Call of Duty: WWII oyunu oldu. Bunu, Activision’ın bir diğer popüler FPS oyunu olan Destiny 2 takip etti. İlginç bir şekilde, 4. sıraya Horizon: Zero Dawn gelirken, 3.’lük koltuğunda da Friday the 13th’ün oldu. Bir diğer sürpriz ise Grand Theft Auto V oldu. Bu listelerde yıllardır bulunan bir oyun olmasına rağmen kendisine 5. sırada yer bulabildi. Avrupa’nın en çok satanlar listesi de büyük oranda benzer oldu. Bu listenin 1. sırasında ise FIFA 18’in olması sürpriz olmadı.

Call of Duty, ABD’de en çok satan DLC listesini de domine etti. Call of Duty: WWII - Season Pass 3. sırayı alırken Black Ops III - Zombies Chronicles ek paketi 1. sırada yer aldı. Destiny 2 - Expansion Pass ek paketiyle bir kez daha 2. sırayı aldı. Battlefield 1 - Premium Pass 5. sırada yer alırken, Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds ek paketiyle 4. sırada yer aldı.

ABD ve Avrupa’da en çok satan PS4 oyunlarının ve ek paketlerinin tam listesini aşağıdan görebilirsiniz.

ABD’de 2017’nin En Çok Satan PS4 Oyunları

1. Call of Duty: WWII

2. Destiny 2

3. Friday the 13th

4. Horizon: Zero Dawn

5. Grand Theft Auto V

6. NBA 2K18

7. Rocket League

8. Minecraft

9. Madden NFL 18

10. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

ABD’de 2017’nin En Çok Satan PS4 DLC’leri

1. Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles

2. Destiny 2 – Expansion Pass

3. Call of Duty: WWII – Season Pass

4. Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds

5. Battlefield 1 – Premium Pass

6. Black Ops III – Giant Zombies Map

7. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 2 Pass

8. Call of Duty: Infinite Warfare – DLC 1 Sabotage

9. Diablo III: Rise of the Necromancer

10. Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Variety Map Pack

Avrupa’da 2017’nin En Çok Satan PS4 Oyunları

1. FIFA 2018

2. Call of Duty: WWII

3. Rocket League

4. Grand Theft Auto V

5. Crash Bandicoot N Sane Trilogy

6. Horizon: Zero Dawn

7. ARK: Survival Evolved

8. FIFA 2017

9. EA Sports UFC 2

10. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Avrupa’da 2017’nin En Çok Satan PS4 DLC’leri

1. Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles

2. Battlefield 1 – Premium Pass

3. Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack

4. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 2 Pass

5. Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds

6. Fortnite – Standard Founder’s Pack

7. Rocket League – The Fate of the Furious Ice Charger

8. Diablo III: Rise of the Necromancer

9. Rocket League – Supersonic Fury DLC Pack

10. Rocket League – Fast & Furious ’99 Nissan Skyline GT-R R34