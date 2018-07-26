PlayStation Store'da Büyük Yaz İndirimleri Başladı

PlayStation Store'da indirimler başladı. Yaz İndirimi içerisinde GTA V, Rainbow Six Siege, The Witcher 3: Wild Hunt ve AC: Origins gibi büyük yapımlar bulunuyor. Bu fırsatı kaçırmamak gerek.

PlayStation Store'da büyük Yaz İndirimi bugün itibarıyla başladı ve indirimler arasında 60'dan fazla oyun bulunuyor. İndirime giren tüm oyunlar inanılmaz gözüküyor. Sony'nin şimdiye kadar yaptığı en büyük ve en iyi indirim 2018 Yaz İndirimleri olabilir. Oyunlar içerisinde tek bir vasat oyun bile bulunmuyor. Bugün itibarıyla başlayan PlayStation Store Yaz İndirimi 9 Ağustos'a kadar sürecek.

PlayStation Yaz İndirimleri'nde yer alan oyunlar:

Gran Turismo Sport - 59 TL

Gran Turismo Sport Dijital Deluxe Sürümü - 89 TL

Star Wars Battlefront II - 59 TL

Assassin's Creed Origins - 104 TL

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition - 134 TL

Assassin's Creed Origins Gold Edition - 194 TL

Grand Theft Auto V - 59 TL

Grand Theft Auto V Premium Online Edition - 89 TL

Nioh - 49 TL

Nioh - Tam Sürüm - 74 TL

Nioh Season Pass - 32.99 TL

The Crew 2 Standart Edition - 149 TL

The Crew 2 Deluxe Edition - 179 TL

The Crew 2 Gold Edition - 239 TL

Horizon Zero Dawn - 59 TL

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 89 TL

Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds - 29.99 TL

The Sims 4 - 74 TL

The Sims 4 Deluxe Party Edition - 89 TL

L.A. Noire - 59 TL

Shadow of the Colossus - 59 TL

Rainbow Six Siege Advanced Edition - 59 TL

Rainbow Six Siege Gold Edition - 119 TL

Rainbow Six Siege Complete Edition - 239 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - 49 TL

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition - 59 TL

The Witcher 3: Wild Hunt Genişleme Paketi - 36. 99 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine - 29.99 TL

The Witcher 3: Wild Hunt Hearts of Stone - 14.99 TL

GTA V Premium Online Edition ve Büyük Beyaz - 119 TL

GTA V Premium Online Edition ve Balina Köpekbalığı - 164 TL

GTA V Premium Online Edition ve Megalodon - 239 TL

TEKKEN 7 - 74 TL

TEKKEN 7 Deluxe Edition - 104 TL

TEKKEN 7 Season Pass - 36.99 TL

Need for Speed Payback - 59 TL

Need for Speed Payback Deluxe Edition - 74 TL

Need for Speed Payback Ultimate Bundle - 89 TL

NBA 2K18 - 59 TL

NBA 2K18 Legend Edition - 89 TL

Assassin's Creed Origins Season Pass - 74 TL

Assassin's Creed Origins The Curse of the Pharaohs - 41.99 TL

Assassin's Creed Origins The Hidden Ones - 14.99 TL

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition - 17.89 TL

Dying Light - 41.99 TL

Dying Light: The Following: Gelişmiş Sürüm - 53.99

Assassin's Creed: The Ezio Collection - 53.99

Assassin's Creed Üçlü Paket - 89 TL

Assassin's Creed Rogue Remastered - 59 TL

Mortal Kombat X - 41.99 TL

Mortal Kombat XL - 53.99 TL

Cities: Skylines PS4 Edition - 59 TL

Cities: Skylines - Premium Edition - 104 TL

Until Dawn - 59 TL

Dragon Ball Fighterz - 119 TL

For Honor Deluxe Edition - 74 TL

For Honor Gold Edition - 119 TL

For Honor Standart Edition - 49 TL

No Man's Sky - 53.99 TL

Project Cars 2 - 74 TL

Killing Floor 2 - 39 TL

Beyond Two Souls - 29.99 TL

WWE 2K18 - 59 TL

Street Fighter V - 29.99 TL

The Evil Within 2 - 59 TL

Resident Evl 7 biohazard - 56.99 TL

PlayStation Store Yaz İndirimi'nin tüm listesine erişmek için buraya tıklayabilirsiniz. İndirimlerin 8 Ağustos'a kadar süreceğini unutmayın.