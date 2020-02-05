PlayStation Store'da Eleştirmenlerin Seçimi İndirimleri Başladı

PlayStation Store üzerinde yeni bir indirim dönemi başladı. Eleştirmenlerin Seçimi adı altında başlayan indirimler, 20 Şubat 2020 Perşembe gününe kadar devam edecek.

İndirim sayfasına baktığınızda, standart sürümler, özel sürümler ve Season Pass eklentileri dahil kırk kadar oyuna indirim yapıldığını görebilirsiniz. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz var ise bunlardan God of War Dijital Deluxe Sürüm, Hitman 2, Hitman 2 - Gold Edition, Marvel's Spider-Man ve Uncharted: Kayıp Miras için ekstra indirim ile daha ucuza satın alabilirsiniz.

Eleştirmenlerin Seçimi indirimlerinde yer alan oyunlar, oyun eklentileri ve indirimli fiyatları ise şöyle: