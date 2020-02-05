PlayStation Store'da Eleştirmenlerin Seçimi İndirimleri Başladı

PlayStation Store üzerinde yeni bir indirim dönemi başladı. Eleştirmenlerin Seçimi adı altında başlayan indirimler, 20 Şubat 2020 Perşembe gününe kadar devam edecek.
İndirim sayfasına baktığınızda, standart sürümler, özel sürümler ve Season Pass eklentileri dahil kırk kadar oyuna indirim yapıldığını görebilirsiniz. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz var ise bunlardan God of War Dijital Deluxe Sürüm, Hitman 2, Hitman 2 - Gold Edition, Marvel's Spider-Man ve Uncharted: Kayıp Miras için ekstra indirim ile daha ucuza satın alabilirsiniz.
Eleştirmenlerin Seçimi indirimlerinde yer alan oyunlar, oyun eklentileri ve indirimli fiyatları ise şöyle:
- Assassin's Creed Odyssey - Deluxe Edition - 122.00 TL
- Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition - 179.00 TL
- Battlefield V and EA SPORTS UFC 3 Bundle - 114.00 TL
- Battlefield V 2. Yıl Sürümü - 134.00 TL
- Borderlands 3 - 199 TL
- Borderlands 3 Super Deluxe Edition - 349.00 TL
- Call of Duty: Modern Warfare - Savaş Bileti Sürümü - 455.20
- Control Digital Deluxe Edition - 209.00 TL
- Control Season Pass - 69.00 TL
- Control Standard Edition - 164.00 TL
- Crash Team Racing Nitro-Fueled - 143.40 TL
- Crash Team Racing Nitro-Fueled - Nitros Oxide Edition - 209.40 TL
- Death Stranding - 179.00 TL
- Death Stranding Dijital Deluxe Sürüm - 219.00 TL
- Devil May Cry 5 Deluxe Edition (with Red Orbs) - 114.00 TL
- Diablo III: Eternal Collection - 76.20 TL
- EA SPORTS FIFA 20 - 159.00 TL
- EA SPORTS FIFA 20 Şampiyonlar Sürümü - 199.00 TL
- EA SPORTS FIFA 20 Ultimate Sürüm - 219.00 TL
- Far Cry 5 - 79.00 TL
- Far Cry New Dawn - 79.00 TL
- God of War Dijital Deluxe Sürüm - 84.00 TL (PlayStation Plus ile 65.10 TL)
- Grand Theft Auto V - 79.00 TL
- Hitman 2 - 99.00 TL (PlayStation Plus ile 84.05 TL)
- Hitman 2 - Gold Edition - 139.00 TL (PlayStation Plus ile 116.05 TL)
- Marvel's Spider-Man - 84.00 TL (PlayStation Plus ile 71.55 TL)
- Middle-earth: Shadow of War - 84.00 TL
- Overwatch Legendary Edition - 98.67 TL
- Red Dead Redemption 2 - 199.00 TL
- Red Dead Redemption 2: Special Edition - 219.00 TL
- Resident Evil 2 Deluxe Edition - 114.00 TL
- Sekiro: Shadows Die Twice - 304.85 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt - 39.00 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 4 Pass - 69.00 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition - 39.00 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition - 122.00 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege Ultimate Edition - 209.00 TL
- Uncharted: Kayıp Miras - 64.00 TL (PlayStation Plus ile 52.10 TL)
- Wreckfest: Drive Hard. Die Last. - 122.00 TL
- Wreckfest: Drive Hard. Die Last. Deluxe Edition - 179.00 TL
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