PlayStation Store'da Ocak İndirimleri Başladı

Bu aralar ne kadar çok indirim kampanyası oldu, değil mi? Valve, Epic Games, Microsoft, Sony ve Ubisoft derken indirimlere boğulduk. Ama iyi de oluyor. Çünkü oyun alabilmek için fazlaca seçeneğimiz oluyor. Sony bugün Ocak İndirimleri adı altında yeni bir indirim kampanyası daha başlattı.

PlayStation Store mağazasında şu an Aralık Fırsatları ile %70 oranında devam etmekte olan başka bir kampanya var ama Japon teknoloji devi bizlere daha fazla seçenek sunmayı istiyor belli ki.

Ocak İndirimleri kendi içinde PS Plus İndirimleri, En Çok Satanlar ve Eklentiler olmak üzere üçe ayrılıyor ve toplamda binden fazla seçenek de sizleri bekliyor. Her ne kadar Black Desert, Resident Evil 2 (2019), The Outer Worlds, eFootball PES 2020, Metro Exodus, God of War ve Monster Hunter World: Iceborne dahil bazı oyunlar için kampanyanın süreceği son tarih 17 Ocak 2020 olarak gösterilse de mesela Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyunu 11 Ocak 2020 tarihinde kampanyadan çıkıyor. FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare, Need for Speed: Heat, Star Wars Jedi: Fallen Order, Marvel's Spider-Man, Death Stranding, Borderlands 3, Days Gone, DayZ, Sekiro: Shadows Die Twice, Mortal Kombat 11 dahil bazı oyunlar için de 7 Ocak 2020 tarihine kadar sürenizin olduğunu söyleyelim.

Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa da GreedFall, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series ve Marvel's Spider-Man gibi oyunları daha ucuza alabilmeniz mümkün oluyor.

İlginizi çektiyse, standart sürümlere ek olarak bazı özel sürümlerin ve eklentilerin de dahil olduğu Ocak İndirimleri kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.