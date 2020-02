PlayStation Store'da Temel Seçimler İndirimleri Başladı

PlayStation Store mağazasında yeni bir indirim kampanyası dönemine girdik. Sony, PlayStation 4 ve PlayStation VR kullanıcıları için Temel Seçim indirimleri başladı.

Bugünden itibaren 5 Mart 2020 tarihine kadar sürecek kampaya kapsamında onlarca oyun, özel sürümler, eklentiler ve paketler % 50 indirim ile makul diyebileceğimiz fiyatlara düşmüş durumdalar. Diğer bir deyişle, eğer almak için fırsat kolladığınız bir oyun var ise şans yüzüne gülmüş olabilir.

Sayfada Star Wars Jedi: Fallen Order, Borderlands 3 Deluxe Edition, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, Need for Speed: Heat Deluxe Edition, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Detroit: Become Human dikkat çekenlerin arasında yer alıyor.

Eğer PlayStation Plus abonesiyseniz Days Gone, Gran Turismo Sport Spec II, Metro Exodus, Metro Exodus Gold Edition, Bloodborne: Game of the Year Edition, GreedFall, GRID ve GRID Ultimate Edition dahil birçok oyun ve eklentide fazladan indirim hakkınız oluyor.

Temel Seçimler indirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.