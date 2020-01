PlayStation Store'daki Ocak İndirimleri'ne Yeni Oyunlar Eklendi

Yeni yılın gelişini kutlamak amacı ile Sony, Aralık ayının sonlarına doğru PlayStation Store üzerinden Ocak İndirimleri adı altında yeni bir kampanya başlatmıştı. Kendi içinde ayrıldığı PS Plus İndirimleri, En Çok Satanlar, 90 TL'den Ucuz Oyunlar ve Eklentiler kategorilerinde, özel sürümleri de dahil olmak üzere oyunları ve eklentileri kapsayan yüzlerce seçenek sunmuştu. Kampanyanın bitiş tarihi 17 Ocak 2020 olsa da bazı oyunlar 11 Ocak 2020 ve bazı oyunlar ise 7 Ocak 2020 tarihinde çıkışlarını yapacaklar.

Bugün itibarıyla yeni oyunlar ve yeni özel sürümler Ocak İndirimleri'ne dahil oldular. Bunların arasında Borderlands 3, Need for Speed: Heat, Detroit: Become Human ve Days Gone oyunlarının Deluxe sürümleri, Resident Evil serisi, Marvel's Spider-Man ve The Witcher 3: Wild Hunt oyunlarının Game of the Year Edition versiyonları, Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, Watch Dogs 2, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Battlefield V dikkat çekiyor.

Yeni eklenen oyunların tam listesi ise şu şekilde:

American Fugitive

Assassin’s Creed Odyssey - GOLD EDITION

Batman: Arkham Knight - Sezonluk Kombine

Batman: Arkham Knight

Battlefield V

Borderlands 3 Deluxe Edition

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Infinite Warfare - Digital Deluxe Edition

Call of Duty: Infinite Warfare - Legacy Edition

Call of Duty: WWII - Gold Edition

Call of Duty: WWII - Season Pass

Days Gone Digital Deluxe Edition

Devil May Cry 4 Special Edition

Far Cry New Dawn Deluxe Edition

Far Cry 5 Gold Edition

EA SPORTS FIFA 20 Şampiyonlar Sürümü

EA SPORTS FIFA 20 Ultimate Sürüm

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition

Injustice 2 - Standard Sürüm

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

LEGO CITY Undercover

LEGO DC Super-Villains

LEGO DC Super-Villains Sezon Pasosu

LEGO Marvel Super Heroes 2

LEGO Marvel Super Heroes 2 Sezon Pasosu

LEGO Marvel's Avengers

LEGO Marvel Super Heroes

LEGO The Incredibles

Mafia III

Mafia III Deluxe Edition

Marvel vs. Capcom: Infinite - Deluxe Edition

Marvel vs. Capcom: Infinite - Standard Edition

NBA 2K20 Digital Deluxe

Need for Speed: Heat - Deluxe Edition

Nioh

Nioh - Complete Edition

Ancestors: The Humankind Odyssey

Narcos: Rise of the Cartels

Okami

Persona 5

Persona 5: Ultimate Edition

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition

Resident Evil

Resident Evil 0

resident evil 4

Resident Evil 5

Resident Evil 6

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition

Umbrella Corps

Umbrella Corps Deluxe Edition

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

Sports Bar VR 2.0

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Yükseltmesi

Street Fighter V

The Crew 2 Bronz Crew Kredi Paket

The Crew 2 Altın Crew Kredi Paket

The Crew 2 Gümüş Crew Kredi Paket

The Crew 2 - Gold Edition

The Division 2 - Gold Edition

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Watch Dogs 2

Bu arada, yıllık PlayStation Plus aboneliğinde de bir indirim söz konusu. Normal fiyatı 179.99 TL olan aboneliği, 13 Ocak 2020 tarihine kadar %25 indirimle 134.99 TL vererek satın alabilirsiniz.