PlayStation Store'daki Ocak İndirimleri'ne Yeni Oyunlar Eklendi

Yeni yılın gelişini kutlamak amacı ile Sony, Aralık ayının sonlarına doğru PlayStation Store üzerinden Ocak İndirimleri adı altında yeni bir kampanya başlatmıştı. Kendi içinde ayrıldığı PS Plus İndirimleri, En Çok Satanlar, 90 TL'den Ucuz Oyunlar ve Eklentiler kategorilerinde, özel sürümleri de dahil olmak üzere oyunları ve eklentileri kapsayan yüzlerce seçenek sunmuştu. Kampanyanın bitiş tarihi 17 Ocak 2020 olsa da bazı oyunlar 11 Ocak 2020 ve bazı oyunlar ise 7 Ocak 2020 tarihinde çıkışlarını yapacaklar.
Bugün itibarıyla yeni oyunlar ve yeni özel sürümler Ocak İndirimleri'ne dahil oldular. Bunların arasında Borderlands 3, Need for Speed: Heat, Detroit: Become Human ve Days Gone oyunlarının Deluxe sürümleri, Resident Evil serisi, Marvel's Spider-Man ve The Witcher 3: Wild Hunt oyunlarının Game of the Year Edition versiyonları, Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, Watch Dogs 2, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Battlefield V dikkat çekiyor.
Yeni eklenen oyunların tam listesi ise şu şekilde:
- American Fugitive
- Assassin’s Creed Odyssey - GOLD EDITION
- Batman: Arkham Knight - Sezonluk Kombine
- Batman: Arkham Knight
- Battlefield V
- Borderlands 3 Deluxe Edition
- Call of Duty: Infinite Warfare
- Call of Duty: Infinite Warfare - Digital Deluxe Edition
- Call of Duty: Infinite Warfare - Legacy Edition
- Call of Duty: WWII - Gold Edition
- Call of Duty: WWII - Season Pass
- Days Gone Digital Deluxe Edition
- Devil May Cry 4 Special Edition
- Far Cry New Dawn Deluxe Edition
- Far Cry 5 Gold Edition
- EA SPORTS FIFA 20 Şampiyonlar Sürümü
- EA SPORTS FIFA 20 Ultimate Sürüm
- Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition
- Injustice 2 - Standard Sürüm
- LEGO Batman 3: Beyond Gotham
- LEGO CITY Undercover
- LEGO DC Super-Villains
- LEGO DC Super-Villains Sezon Pasosu
- LEGO Marvel Super Heroes 2
- LEGO Marvel Super Heroes 2 Sezon Pasosu
- LEGO Marvel's Avengers
- LEGO Marvel Super Heroes
- LEGO The Incredibles
- Mafia III
- Mafia III Deluxe Edition
- Marvel vs. Capcom: Infinite - Deluxe Edition
- Marvel vs. Capcom: Infinite - Standard Edition
- NBA 2K20 Digital Deluxe
- Need for Speed: Heat - Deluxe Edition
- Nioh
- Nioh - Complete Edition
- Ancestors: The Humankind Odyssey
- Narcos: Rise of the Cartels
- Okami
- Persona 5
- Persona 5: Ultimate Edition
- Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition
- Resident Evil
- Resident Evil 0
- resident evil 4
- Resident Evil 5
- Resident Evil 6
- RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition
- Umbrella Corps
- Umbrella Corps Deluxe Edition
- Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition
- Sports Bar VR 2.0
- Star Wars Battlefront II: Celebration Edition
- Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Yükseltmesi
- Street Fighter V
- The Crew 2 Bronz Crew Kredi Paket
- The Crew 2 Altın Crew Kredi Paket
- The Crew 2 Gümüş Crew Kredi Paket
- The Crew 2 - Gold Edition
- The Division 2 - Gold Edition
- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
- Watch Dogs 2
Bu arada, yıllık PlayStation Plus aboneliğinde de bir indirim söz konusu. Normal fiyatı 179.99 TL olan aboneliği, 13 Ocak 2020 tarihine kadar %25 indirimle 134.99 TL vererek satın alabilirsiniz.
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