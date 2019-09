PlayStation Store'daki Ubisoft İndirimlerini Kaçırmayın

PlayStation Store üzerinde yapılan genel ve PlayStation Plus takviyeli indirimlere ek olarak, belirli yayıncıların oyunlarına da sınırlı süreliğine indirim dönemleri de oluyor. Bugün bunların bir yenisi başladı. Eğer Ubisoft oyunlarını seviyorsanız, PlayStation Store üzerinde iki hafta kadar sürecek bir indirim kampanyası başladı.

Bahsi geçen indirim kampanyası bugünden itibaren 3 Ekim 2019 tarihine kadar geçerli olacak. Birçok Ubisoft oyununun dahil edildiği kampanyada %65 oranında indirimler sizleri bekliyor. Listede Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, For Honor, Far Cry: New Dawn, Tom Cancy's serisinden The Division ve The Division 2, Rainbox Six: Siege, Ghost Recon: Wildlands, Watch Dogs ve Watch Dogs 2, The Crew 2, Trials oyunları ve bazı eski oyunların HD Remastered versiyonları dahil birçok seçeneğiniz var.

Standart sürümlere ek olarak, özel sürümleri, iki oyunun standart veya özel sürümlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan paketleri, indirilebilir içerikleri ve Sezon Kartı eklentilerini de bu indirim kampanyasından faydalanarak ucuza getirebilirsiniz. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz var ise Assassin's Creed III Remastered, Far Cry: New Dawn oyununun standart ve Deluxe sürümünü, Space Junkies (PlayStation VR), Starlink: Battle for Atlas oyununun koleksiyon paketini ve Deluxe sürümünü daha da indirimli olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

PlayStation Store mağazası üzerindeki kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz!