PlayStation Store İndirimleri Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!

PlayStation Store indirimleri kapsamında çok sayıda video oyununun fiyatı önemli ölçüde düştü. Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından başlatılan kampanya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

PlayStation Store İndirimleri Neler Sunuyor?

Marvel's Avengers Endgame Edition - 215,55 TL

Chivalry 2 PS4 & PS5 - 279,20 TL

HITMAN 3 Deluxe Edition - 394,50 TL

The Crew 2 Gold Edition - 209,70 TL

Tekken 7 - 51,80 TL

UFC 4 - 197,67 TL

Maneater PS4 & PS5 - 209,40 TL

Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition - 304,85 TL

Dragon Ball Xenoverse 2 - 42 TL

Star Wars Jedi: Fallen Order - 139,60 TL

Scarlet Nexus - 359,40 TL

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 234,15 TL

Control Standard Edition - 87,60 TL

Curse of the Dead Gods - 94,50 TL

Far Cry 5 - 113,80 TL

Dragon Ball Z Kakarot - 167,72 TL

WWE 2K20 - 198,52 TL

A Way Out - 33,50 TL

L.A Noire - 84,50 TL

Detroit: Become Human - 129,50 TL

BioShock: The Collection - 79,80 TL

Life is Strange 2 Tüm Sezon - 81,59 TL

Kingdom Come: Deliverance - 65,70 TL

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation oyuncuları için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda başarılı video oyunu indirime girdi. Bazı oyunların indirimleri 20 Kasım'da, bazıları ise 2 Aralık tarihinde sona erecek.

Yüzde 72 oranında indirime giren Dragon Ball Z: Kakarot'un fiyatı 599 TL'den 167,72 TL'ye düştü. Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'ın üstlendiği yapım, 17 Ocak 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi.

Ubisoft tarafından geliştiirlen Far Cry 5, yüzde 80 oranında indirime girerek 569 TL'den 113,80 TL'ye düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren A Way Out'un fiyatı 134 TL'den 33,50 TL'ye düştü. Hazelight Studios tarafından geliştrilen A Way Out, co-op oyun seven oyunculara hitap ediyor.

Yayıncılığını Rockstar Games'in üstlendiği L. A. Noire isimli yapımın fiyatı 169 TL'den 84,50 TL'ye düştü. PlayStation Store indirimleri kapsamında Kingdom Come: Deliverance isimli oyunun ücreti 219 TL'den 65,70 TL'ye düştü.