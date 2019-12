PlayStation Store Üzerinde Aralık Fırsatları Başladı

2019 yılına veda edeceğimiz Aralık ayına girdik. Yıl sonu olduğu için çok daha fazla indirim kampanyası ile karşılaşacağımız aşikar. PlayStation Store mağazasında Aralık Fırsatları adıyla yeni bir indirim kampanyası başladı.

Geçtiğimiz senelerde yılın son ayına girdiğimizde toplamda on iki oyunu iki günde bir dönüşümle indirimli olarak satışa sunuyordu Sony ama artık bunun yerini Aralık Fırsatları aldı. Bugün bir yenisi başlayan kampanya, 24 Aralık 2019 Cuma gününe kadar devam edecek. Üç haftaya yayılan süreçte de yüzlerce oyun, onlarca paket ve eklenti ve özel sürümler indirimli olarak satılıyor.

Kampanya sayfasına baktığımızda, daha önceden birçok kez indirime girmiş olan oyunların yine indirimde olduğunu görebiliyoruz. Yani önceki fırsatları kaçırmışsanız, bir hakkınız daha var demektir. Mesela God of War, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Call of Duty, Assassin's Creed, Far Cry ve Resident Evil oyunları, Mortal Kombat X ve XL, Concrete Genie, Middle-Earth: Shadow of Mordor ve devam oyunu Shadow of War, Devil May Cry 5, Sould Calibur VI, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, Hellblade: Senua's Sacrifice, The Last Guardian, Bloodborne, Dying Light ve Dead Cells bunlardan dikkat çekenleri.

Bunların yanı sıra Spyro + Crash Remastered Oyun Paketi, Need for Speed Ultimate Bundle, EA Aile Paketi ve Dishonored The Complete Collection ve Project CARS Bundle gibi seçeneklerin de olduğunu söylemeden geçmeyelim.