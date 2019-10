PlayStation Store Üzerinde 'Bir Neslin Oyunları' İndirimleri Başladı

Dijital PlayStation 4 oyunu veya oyunları satın almak için uygun olan dönemlerden bir tanesi daha başladı. Eğer satın almayı isteyip de uygun bir fırsat beklediğiniz oyun(lar) var ise şans yüzünüze gülmüş olabilir. Sony, PlayStation Store üzerinden Bir Neslin Oyunları adıyla yeni bir indirim kampanyası başlattı.

Bugünden itibaren 17 Ekim 2019 tarihine kadar sürecek olan kampanya kapsamında birçok oyunun fiyatı kısmen alınabilir diyebileceğimiz seviyelere indiler. Dikkat çeken oyunlar arasında Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Days Gone, The Witcher III: Wild Hunt, Assassin's Creed Odyssey, Crash Team Racing Nitro-Fueled, son çıkan üç Tomb Raider oyunu, Battlefield V, Until Dawn, Detroit: Become Human, God of War III Remastered, Shadow of the Colossus, HITMAN 2, Far Cry 5 ve daha bir sürü oyun bulunuyor.

Standart sürüm oyunların yanı sıra indirim kampanyasında birçok oyunun özel sürümlerine ve indirilebilir ek içeriklerine de denk gelmek mümkün oluyor. Eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, bazı oyunlar için ekstradan indirim hakkınız da oluyor ve böylece çok daha ucuza satın alabilirsiniz.

Bir Neslin Oyunları indirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli oyunlar!