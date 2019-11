PlayStation Store Üzerinde Black Friday İndirimleri Başladı

Efsane Cuma indirimleri bugün itibarıyla PlayStation Store üzerinde de başladı. Black Friday adı altında başlayan indirimlerde yüzlerce seçenek sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın!

Malumunuz çoğumuz PlayStation Store üzerinde satılan oyunların yüksek fiyatlı olmasından dolayı şikayetçiyiz ama sık sık yapılan indirimler ile almayı istediğimiz oyunlar bir nebze de olsa alınabilir fiyatlara iniyorlar. Ülkemize bu sene Efsane Cuma adıyla uğramış olan Black Friday indirimleri de bu dönemlerden bir tanesi oldu.

90 TL'den ucuz oyunlar, En Çok Satanlar ve Sadece PlayStation'da olmak üzere üç kategoriye ayırılmış ve 2 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek olan PlayStation Store Black Friday indirimlerinde FIFA 20, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, Sekiro: Shadows Die Twice, Resident Evil 2 (2019), Metro Exodus, The Outer Worlds, The Witcher III: Wild Hunt, Devil May Cry 5, World War Z, God of War, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, Days Gone, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ve Tom Clancy's The Division 2 dahil birçok oyun dikkat çekiyor. Bu oyunların ayrıca özel sürümlerini ve indirilebilir içeriklerini de oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Son olarak, üç aylık PlayStation Plus aboneliğinin %15 indirimle 63,74 TL ve bir senelik aboneliğin de %25 indirimle 134,99 TL'ye satıldığını söylemeden geçmeyelim. İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.