PlayStation Studios Steam Sayfası Açıldı: Yeni PlayStation Oyunları Yolda!

Sony Interactive Entertainment, heyecan yaratacak yeni bir gelişmeye imza attı. PlayStation Studios Steam sayfası açıldı. İçerisinde ise çeşitli sürprizler var. Days Gone sonrası yeni duyurular için fazla beklemeyecekmişiz gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl içerisinde büyük bir sürprize imza atan Sony Interactive Entertainment, söylentilerin ardından yaptığı resmi duyuru ile Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununu Epic Games Store ve Steam üzerinden PC oyuncuları ile buluşturmuştu. Days Gone 18 Mayıs 2021 tarihinde yani önümüzdeki hafta içerisinde, yine bu iki mağaza üzerinden de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Bilhassa Days Gone oyununun PC için duyurulmasının akabinde SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, ilerleyen zamanlarda daha fazla birinci parti PlayStation oyununun PC kullanıcıları ile buluşturulacağının müjdesini vermişti.

Şu an için resmi bir başka duyuru yapılmamış olsa da, Steam cephesinde heyecan verici yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki PlayStation Studios, mağazada resmi küratör sayfasını açmış bulunuyor. Hatta sayfanın içeriğinde yaptığı listelemeler ile daha fazla PC uyarlamasının yolda olduğunun güçlü bir sinyalini daha verdi.

PlayStation Studios Steam Sayfası Heyecan Yarattı

Buradan ulaşabileceğiniz sayfada kırk bir kadar oyunun yer aldığını görebiliyoruz. Ne var ki bunların büyük bir kısmı haliyle gizli. Görünür olanlar ise yakın bir zaman sonra çıkışını gerçekleştirecek olan Days Gone, Helldivers, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition ve Predator: Hunting Grounds oyunları ve Helldivers ile Predator Hunter Grounds eklentileri dahil toplamda yirmi beş kadar içerik. Geriye kalan on altısı ise gizemini koruyor, ama tam sürüm oyunlar ve eklentilerden oluştuğunu tahmin etmek çok da güç olmasa gerek.

Geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan CrazyLeaksOnATrain isimli kullanıcı, Bloodborne, Ghost of Tsushima, God of War ve Uncharted Collection oyunlarının PC platformuna geleceğini iddia etmişti. Kendisi daha önceden Days Gone, Horizon: Zero Dawn, Nioh 2 oyunları ve Kingdom Hearts serisinin PC versiyonları ve Ninja Gaiden Trilogy Remastered’ı resmi duyurularından önce sızdırmıştı. Eğer bu iddia gerçek çıkacaksa, oyuncular olarak bayram edeceğimizi söyleyebiliriz. Kaldı ki bu oyunlardan Bloodborne ve God of War, PC platformuna gelmesi en çok istenen oyunlardan ve geçmişte de sayısız diyebileceğimiz kadar çok iddia ile gündeme gelmişlerdi.