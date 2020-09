PlayStation Temel Seçimler Kampanyası Başladı

PlayStation mağazasında bir başka indirim kampanyası daha başladı. Eğer ucuzlamasını beklediğiniz bir oyun varsa, bu belki sizin için uygun bir zaman olabilir. PlayStation Temel Seçimler kampanyası sizi bekliyor.

Bugün itibarıyla başlayan kampanya, 17 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu defa Gizli Değerler kadar geniş bir yelpaze olmasa da, bazı önemli oyunların indirime girdiğini görebiliyoruz. Mesela The Last of Us Part II bu oyunların başında geliyor. Bildiğiniz gibi devam oyununun fiyatı, çıkışı sonrasında hatırı sayılır bir şekilde artmıştı. Bu indirim ile zam öncesi fiyatına döndüğünü görebiliyoruz.

PlayStation Temel Seçimler Kampanyası Neler Sunuyor?

Sayfada yer alan diğer oyunlardan dikkat çekenler ise Call of Duty: Modern Warfare, Grand Theft Auto V Premium Online, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, Red Dead Redemption 2: Special Edition, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Days Gone, Watch Dogs 2, God of War, Death Stranding ve bu oyunların özel sürümleri oluyor.

Eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Days Gone, HITMAN 2 - Gold Edition, HITMAN HD Enhanced Collection, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series ve Warface ve Skyforge içerikleri alımlarınızda fazladan indirim hakkınız olacak.

70 TL'den Ucuz Oyunlar Kampanyası da Başladı

Temel Seçimler dışında 70 TL'den Ucuz Oyunlar adıyla başka bir kampanya daha mevcut. Buradan ulaşabileceğiniz sayfaya bakacak olursak, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Just Cause 4: Reloaded, Detroit: Become Human ve Onrush oyunlarının Deluxe sürümleri, The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan, Kingdom Come: Deliverance, Shadow of the Colossus ve Mirror's Edge Catalyst gibi dikkat çeken oyunlar da bu kampanyada mevcut. Son tarih ise yine 17 Eylül 2020.