PlayStation Türkiye'den, Kutulu PS4 Oyunlarında Sömestr Kampanyası

Geçtiğimiz Cuma günü sömestr tatili başladı. Bu da demek oluyor ki kahvaltı sonrasında okula gitmek yerine PlayStation 4 konsolunuzun karşısına oturarak oyun dünyasına serbest dalış yapabilirsiniz.

PlayStation Türkiye de bir sürpriz yaparak seçili kutulu PlayStation 4 oyunlarını kapsayacak yeni bir indirim kampanyasının başladığının duyurusunu yaptı.

Bahsi geçen kampanya 20 Ocak - 3 Şubat 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. Toplamda altı adet kutulu oyunda indirime gidilmiş olduğu görülüyor. Belirtilen süreçte The Outer Worlds 369 TL yerine 319 TL, Borderlands 3 449 TL yerine 219 TL, NBA 2K20 469 TL yerine 269 TL, WWE 2K20 449 TL yerine 219 TL, Red Dead Redemption 2 449 TL yerine 199 TL ve NBA 2K Playgrounds 2 de 149 TL yerine 69 TL gibi bir fiyata satın alınabilecek.

Sömestr kampanyası bütün teknoloji marketlerinde geçerli olacağı için size en yakın teknoloji marketine giderek, eğer gözünüze kestirdiğiniz bir tanesi varsa kampanyadan faydalanabilirsiniz. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!