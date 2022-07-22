PlayStation, Twitter'daki Birebir Desteğini Sonlandırıyor

PlayStation, Twitter'da birebir müşteri desteğini sonlandırma kararı aldı ve bu bağlamda sosyal medyada doğrudan yardım arayan oyuncular için önemli bir iletişim hattını artık ortadan kaldırıyor.

Şirket duyuruyu Twitter'dan yaptı ancak özelliğin rafa kaldırılması için geçerli bir neden sunmamayı tercih etti. Şu anda, resmî @AskPlayStation Twitter hesabına doğrudan mesaj gönderebilirsiniz ve hâlâ bir temsilci sorununuza yanıt verecek ve sorununuz konusunda size yardımcı olmaya çalışacak ancak 1 Ağustos'tan itibaren hesap artık yardımcı olmayı bırakacak.

Kullanıcılar PS5 Çıkışıyla Birlikte Hizmeti Daha Çok Kullandı

PlayStation desteğiyle Twitter dışında iletişim kurmanın yolları var ancak şirket yardım için birebir görüşme yapmak yerine artık çeşitli destek makalelerini okutmayı tercih ediyor gibi görünüyor.

Büyük ölçüde iyi bir çıkış yapmasına rağmen PS5 piyasaya sürülmesinden bu yana hata kodları, atma, çökme, bağlantı kuramama vb. sorunlar yaşattı. Güncellemelerde pek çok sorun giderildi ancak oyuncular konsolun ömrü boyunca kaçınılmaz bazı sorunlarla illa ki karşılaşacaklar ve ne yazık ki yakında bir çözüm bulmak için daha az yolları olacak.

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