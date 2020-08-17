PlayStation VR 2, PS5 ile Satışa Sunulabilir

Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkındaki detayları açıklamakta biraz mesafeli bir yaklaşım izlese de geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir iş ilanı, şirketin yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR 2 hakkındaki bazı detayları bizlere sunuyor olabilir.

Sony PlayStation VR 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Sony Corp Japonya tarafından açılan yeni bir pozisyonun açıklamasında yer alan "Yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünün gövdesi için geliştirme ve tasarım işlerinden siz sorumlu olacaksınız." ifadesi, şirketin yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünü gayriresmi bir şekilde onaylamış oldu.

PlayStation VR 2 ile birlikte ekran çözünürlüğünde ve piksel yoğunluğunda belirgin artışların yaşanmasını bekliyoruz. Ayrıca daha yüksek kare hızları ile birlikte görüntülerin daha net bir şekilde sunulmasına yardımcı olabilir. Son sızıntılar dahilinde cihazın tamamen kablosuz bir yapıda çalışacağı da iddia ediliyor.

Şu aşamada PlayStation VR 2'nin teknik özellikleri, fiyatı, tasarımı ya da çıkış tarihi hakkında herhangi bir şey bilmiyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda daha fazlasını duymamız oldukça muhtemel. Peki siz yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünden neler bekliyorsunuz? Sizce yeni modelde ne tip yeniliklere imza atılmalı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.