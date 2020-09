PlayStation VR Oyun İndirimleri Başladı: Göz Atmayı Unutmayın!

Sony Interactive Entertainment bu defa PlayStation VR oyun indirimleri ile karşımıza çıktı. Eğer bu platforma sahipseniz, fırsatı kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Yıl içerisinde hem dijital hem de kutulu PlayStation oyunları için sayısız kampanyalar yapılıyor ve bu sayede de, almayı dört gözle beklediğimiz oyunları daha ucuza arşivimize ve kütüphanemize ekleyebiliyoruz. Kampanyalar çoğu zaman PlayStation 4 oyunları için yapılıyor olsa da, her defasında arada birkaç PlayStation VR oyununun da dahil edildiğini görüyoruz ama bunlar daha çok ön planda olan oyunlar için geçerli oluyor. Sony Interactive Entertainment PlayStation mağazası üzerinde bu defa PlayStation VR oyunlarına odaklı bir kampanya başlattı.

PlayStation VR Oyun İndirimleri Neler Sunuyor?

Bugünden itibaren 24 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek olan indirim sayfasına baktığımızda, yüz yirmiden fazla içeriğin olduğunu görebiliyoruz ve aralarında da bir hayli kaliteli diyebileceğimiz oyunlar bulunuyor. Mesela Blood and Truth, Deluxe sürümü ile Arizona Sunshine, Firewall Zero Hour ve Marvel's Iron Man VR, Borderlands 2 VR, Until Dawn: Rush of Blood, L.A. Noire: The VR Case Files, Deracine, The Inpatient, Wolfenstein: Resistance Bundle, NBA 2KVR Experience, Ghost Giant, SACRALITH: The Archer's Tale, Gunjack ve Torn, dikkat çeken oyunların arasında yer alıyorlar.

Eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Gun Club VR, Rush VR, Paper Beast, Deluxe sürümü ile Mini Motor Racing X, Catch and Release, VRobot, DYING: Reborn PSVR ve Light Tracer oyunlarında ekstradan indirim hakkınızın olacağını da hatırlatmadan geçmemiş olalım.

Son olarak, Temel Seçimler ve 70 TL'den Ucuz Oyunlar indirimlerine ve Resident Evil 3 (2020) oyununun sunulduğu Haftanın Fırsatı'na bakmayı unutmayın. Keyifli oyunlar dileriz!