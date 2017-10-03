Playstation VR Yeniden Yaratıldı!

Sony, biraz daha basit ve daha iyi tasarımı olan yeni bir Playstation VR gözlüğü çıkaracağını açıkladı. Piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra PlayStation VR adeta yeniden yaratıldı.

Sony, Playstation VR gözlüğünün tasarımını güncelledi ve HDR içeriğini Playstation 4 konsolunda görüntülemek için bağlantı kesme zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Yeni Playstation VR modeli gerçek anlamda daha temiz ve daha entegre bir tasarıma kavuştu. Üstelik HDR geçişini bu modelle mümkün kılan ince bir bağlantı noktası da var.

Tamamen yenilenen Playstation VR gözlüğü 14 Ekim tarihinde Japonya'da satışa çıkacak. Yeni model Playstation Camera ile birlikte 400 dolara kullanıcılarla buluşacak. Sony, diğer pazarlarda bu yeni sanal gerçeklik gözlüğüne erişmek isteyen kullanıcılara, piyasa fiyatını aynı tutacağına dair söz veriyor. Ancak Türkiye'nin de dahil olduğu diğer bölgelere ne zaman geleceğine dair herhangi bir tarih yok.

Yeni tasarımıyla karşımıza çıkan Playstation VR'ın şu ana kadar mevcut olan tüm PS VR içeriğiyle uyumlu olacağını da söylemeden geçmeyelim.

Siz yeni Playstation VR'ı nasıl buldunuz?