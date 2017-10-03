  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Playstation VR Yeniden Yaratıldı!

Playstation VR Yeniden Yaratıldı!

Playstation VR Yeniden Yaratıldı!
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

Sony, biraz daha basit ve daha iyi tasarımı olan yeni bir Playstation VR gözlüğü çıkaracağını açıkladı. Piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra PlayStation VR adeta yeniden yaratıldı.

Sony, Playstation VR gözlüğünün tasarımını güncelledi ve HDR içeriğini Playstation 4 konsolunda görüntülemek için bağlantı kesme zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Yeni Playstation VR modeli gerçek anlamda daha temiz ve daha entegre bir tasarıma kavuştu. Üstelik HDR geçişini bu modelle mümkün kılan ince bir bağlantı noktası da var.

Playstation VR Yeni Tasarım

Tamamen yenilenen Playstation VR gözlüğü 14 Ekim tarihinde Japonya'da satışa çıkacak. Yeni model Playstation Camera ile birlikte 400 dolara kullanıcılarla buluşacak. Sony, diğer pazarlarda bu yeni sanal gerçeklik gözlüğüne erişmek isteyen kullanıcılara, piyasa fiyatını aynı tutacağına dair söz veriyor. Ancak Türkiye'nin de dahil olduğu diğer bölgelere ne zaman geleceğine dair herhangi bir tarih yok. 

Yeni tasarımıyla karşımıza çıkan Playstation VR'ın şu ana kadar mevcut olan tüm PS VR içeriğiyle uyumlu olacağını da söylemeden geçmeyelim.

Siz yeni Playstation VR'ı nasıl buldunuz?

PlayStation Oyunları Bilgisayarda Nasıl Oynanır? OYUN PlayStation Oyunları Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Yeni Konsol Sahipleri için En İyi PlayStation 4 Oyunları OYUN Yeni Konsol Sahipleri için En İyi PlayStation 4 Oyunları

PS Plus Ekim Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! OYUN PS Plus Ekim Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

ETİKETLER: sony playstation vr

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dr. Driving Dr. Driving
Dr. Driving Dr. Driving, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve gerçekten yetenek gerektiren bir yarış oyunu. ÜCRETSİZ
Plants vs. Zombies Plants vs. Zombies
Plants vs. Zombies Dünyayı ele geçirmeye evinizin bahçesinden başlamak isteyen zombilere karşı tek savunma silahınız bahçenizde yetiştireceğiniz bitkiler olacak. Bitkilerinizi yerleştirin ve bu eğlenceli oyun ile zombileri yok ederken eğlenceli saatler geçir DENEME SÜRÜMÜ
QR Code Reader QR Code Reader
QR Code Reader QR Code Reader, hızlı, kullanımı basit, reklamsız karekod tarama uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Fen ve Teknoloji
6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı, testler ve alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
QR & Barkod Okuyucu QR & Barkod Okuyucu
QR & Barkod Okuyucu QR & Barkod Okuyucu, Android için QR kod ve barkod okuma uygulaması. ÜCRETSİZ
VS. Racing 2 VS. Racing 2
VS. Racing 2 VS. Racing 2, çoklu oyuncu destekli popüler araba yarışı oyunudur. ÜCRETSİZ
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı,Testler ve Alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
Face On Body Face On Body
Face On Body Face On Body, Eğlenceli fotomontajlar yapabileceğiniz kullanımı oldukça kolay olan ve dünyanın en çok tanınan fotomontaj programlarından birisi... DENEME SÜRÜMÜ
S2: Son Silah S2: Son Silah
S2: Son Silah S2: Son Silah online oyunculara sağladığı birçok yenilik ile tamamen ücretsiz ve Türkçe olarak yayın hayatına başladı. ÜCRETSİZ

YORUMLAR