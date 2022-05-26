PlayStation VR2 Çıkışında 20 Oyunluk Bir Kütüphaneye Sahip Olacak

Bir şirket yatırımcı sunumuna göre Sony, PlayStation VR2 başlığı için piyasaya sürüldüğünde 20'den fazla "ana" oyunun olmasını bekliyor. Tüm oyunların adlarını veya geliştiricilerini doğrulamasa da bir slayt, listenin birinci ve üçüncü parti oyunlarının bir kombinasyonundan oluşacağını doğruladı ve daha önce duyurulan Horizon spinoff'u olacak Horizon Call of the Mountain'i de içereceğini belirtti.

Video Games Chronicle tarafından bildirilen ifadelerde Sony Interactive Entertainment başkanı Jim Ryan "PlayStation VR2'nin lansmanında önemli miktarda çekici VR içeriği sağlamak için bağımsız ve diğer üçüncü parti geliştiricilerle ortaklıklara önemli miktarda para harcanıyor." dedi.

Daha da önemlisi, şirketin son bir buçuk yıldır yavaş yavaş ayrıntılarını açıkladığı yakında çıkacak olan VR başlığı için hâlâ resmî bir çıkış tarihimiz yok. PlayStation üreticisi, Şubat 2021'de başlık üzerinde çalıştığını duyurdu ve sonraki ay kontrol cihazının tasarımını ortaya çıkardı. Bugüne dek başlığın adı, özellikleri ve tasarımı hâlâ tam olarak netlik kazanmış değil. Analistlerin tahminleri, başlığın gelecek yıl piyasaya sürüleceği yönünde.

Çıkışında Yer Alacak 20 Oyunluk Listede Hangi Oyunlar Yer Alacak?

Bu 20'den fazla oyunun içerisinde, 2020'den itibaren henüz Sony konsolunda çıkış yapmamış olan PC tabanlı VR oyunu Half Life: Alyx gibi kaliteli mevcut oyunların yer alıp almayacağı ise belli değil.

Playstation VR2, 2016 yılında Sony'nin ilk PlayStation VR'ını piyasaya sürmesinin ardından ikinci sanal gerçeklik başlığı olacak. PS4 ile çalışmak üzere tasarlanan önceki modelden farklı olarak bu yeni VR başlığı, PS5'in nimetlerinden sonuna kadar faydalanacak. Göz başına 2000x2040 çözünürlüğe sahip bir OLED ekrana sahip olması beklenen başlık 120Hz'e kadar kare hızlarını destekleyecek ve tek bir USB-C kablosuyla konsola bağlanabilecek.