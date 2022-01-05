PlayStation VR2 Özellikleri Açıklandı
PlayStation VR2 özellikleri duyuruldu. Peki, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yeni nesil VR cihazı neler sunacak? İşte oyuncuları heyecanlandıran cihaz!
PlayStation VR2 özellikleri belli oldu. Sony Interactive Entertainment tarafından tanıtılan yeni nesil VR cihazı, heyecan verici özelliklere sahip. Konsol oyuncularının sabırsızlıkla beklemeye başladığı cihazın yanı sıra kontrolcüye ilişkin de çok önemli bilgiler paylaşıldı.
PlayStation VR2 Özellikleri Neler?
- Ekran: OLED
- Çözünürlük: Göz başına 2000 x 2040 piksel, 90Hz / 120Hz
- Görüş Alanı: 110 derece
- Kamera: kulaklık ve kumanda takibi için 4 kamera, göz takibi için 2 IR kamera
- Bağlantı: USB Type-C
- Geri Bildirim: Kulaklıkta titreşim
- Ses: dahili mikrofon, stero kulaklık jakı
God of War PC Videosu Yayımlandı
God of War PC videosu paylaşıldı. Dünya genelinde çok sayıda PC oyuncusu tarafından merak içerisinde beklenen oyunun yeni videosu, heyecan seviyesinin önemli ölçüde artmasını sağladı.
Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, yayımladığı blog yazısı ile birlikte yeni nesil VR cihazının tanıtımını gerçekleştirdi. Gerçekleşen tanıtım ile birlikte yeni VR cihazının ve kontrolcünün özellikleri belli oldu.
Japonya merkezli teknoloji devi Sony Interactive Entertainment, yeni nesil VR cihazını PlayStation VR2, yeni kontrolcüyü ise PlayStation VR2 Sense olarak isimlendirdi. Peki, teknoloji devinin yeni cihazları neler sunuyor?
OLED ekrana sahip olan PlayStation VR2, bu ekran üzerinde kullanıcılarına göz başına 2000 x 2040 piksel çözünürlük sunacak. Cihazın 90Hz ve 120Hz yenileme hızlarına sahip olacağı açıklandı. 110 derecelik bir görüş alanına sahip olan yeni VR cihazının 4K HDR görüntü sunacağı belirtildi.
Altı eksenli hareket algılama, üç eksenli jiroskop ve üç eksenli ivmeölçer sensörlerine sahip olan cihazda kulaklık ve kumanda takibi için dört adet kamera, göz takibi için 2 adet IR kamera bulunuyor. Gelişmiş özellikleri ile dikkat çelen ürün, PlayStation 5 ile iletişim kurmak için USB Type-C kullanacak.
Dahili mikrofona sahip olan VR2, stero kulaklık jakına sahip. Takip işlemi, cihaza entegre edilen kameralar ile gerçekleşecek. Böylelikle oyuncunun hareketleri ve baktığı yönlerin tespiti için harici bir kameraya ihtiyaç duyulmayacak.
PlayStation VR2 Sense Kontrolcüsünün Özellikleri
Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan PlayStation VR2 Sense isimli kontrolcüde altı eksenli hareket algılama, üç eksenli jiroskop ve üç eksenli ivmeölçer bulunuyor. İki adet kontrolcüden oluşan VR2 Sense, dahili lityum-iyon şarj edilebilir bataryaya sahip. Cihazda USB Type-C portu da mevcut.
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