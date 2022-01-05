PlayStation VR2 Özellikleri Açıklandı

PlayStation VR2 özellikleri belli oldu. Sony Interactive Entertainment tarafından tanıtılan yeni nesil VR cihazı, heyecan verici özelliklere sahip. Konsol oyuncularının sabırsızlıkla beklemeye başladığı cihazın yanı sıra kontrolcüye ilişkin de çok önemli bilgiler paylaşıldı.

PlayStation VR2 Özellikleri Neler?

Ekran: OLED

Çözünürlük: Göz başına 2000 x 2040 piksel, 90Hz / 120Hz

Görüş Alanı: 110 derece

Kamera: kulaklık ve kumanda takibi için 4 kamera, göz takibi için 2 IR kamera

Bağlantı: USB Type-C

Geri Bildirim: Kulaklıkta titreşim

Ses: dahili mikrofon, stero kulaklık jakı

Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, yayımladığı blog yazısı ile birlikte yeni nesil VR cihazının tanıtımını gerçekleştirdi. Gerçekleşen tanıtım ile birlikte yeni VR cihazının ve kontrolcünün özellikleri belli oldu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony Interactive Entertainment, yeni nesil VR cihazını PlayStation VR2, yeni kontrolcüyü ise PlayStation VR2 Sense olarak isimlendirdi. Peki, teknoloji devinin yeni cihazları neler sunuyor?

OLED ekrana sahip olan PlayStation VR2, bu ekran üzerinde kullanıcılarına göz başına 2000 x 2040 piksel çözünürlük sunacak. Cihazın 90Hz ve 120Hz yenileme hızlarına sahip olacağı açıklandı. 110 derecelik bir görüş alanına sahip olan yeni VR cihazının 4K HDR görüntü sunacağı belirtildi.

Altı eksenli hareket algılama, üç eksenli jiroskop ve üç eksenli ivmeölçer sensörlerine sahip olan cihazda kulaklık ve kumanda takibi için dört adet kamera, göz takibi için 2 adet IR kamera bulunuyor. Gelişmiş özellikleri ile dikkat çelen ürün, PlayStation 5 ile iletişim kurmak için USB Type-C kullanacak.

Dahili mikrofona sahip olan VR2, stero kulaklık jakına sahip. Takip işlemi, cihaza entegre edilen kameralar ile gerçekleşecek. Böylelikle oyuncunun hareketleri ve baktığı yönlerin tespiti için harici bir kameraya ihtiyaç duyulmayacak.

PlayStation VR2 Sense Kontrolcüsünün Özellikleri

Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan PlayStation VR2 Sense isimli kontrolcüde altı eksenli hareket algılama, üç eksenli jiroskop ve üç eksenli ivmeölçer bulunuyor. İki adet kontrolcüden oluşan VR2 Sense, dahili lityum-iyon şarj edilebilir bataryaya sahip. Cihazda USB Type-C portu da mevcut.

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