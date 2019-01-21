PlayStation Yarıyıl İndirimlerini Kaçırmayın!

Sony Eurasia, sömestr tatiline özel olarak seçili PlayStation modelleri ve aksesuarları ile oyunlarda indirim kampanyası başlattı! Yarıyıl kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan oyunlara haberimizden göz atabilirsiniz.

Sony, yarıyıl tatili ile ilk dönemin yorgunluğunu üzerlerinden atacak olan öğrenciler için bomba gibi bir kampanya başlattı.

18 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yarıyıl tatili kampanyası süresince PlayStation 4 Pro 3199 TL fiyat etiketiyle satılacak. Oyunlu ya da ikinci DualShock®4’e sahip 1 TB PlayStation 4 paketleri ise 2499 TL’den sömestr indirimi boyunca satışta olacak.

Yarıyıl kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan konsol ve aksesuarlar:

PS4 Pro: 3.199 TL

PS4 1 TB + ikinci DualShock®4: 2.499 TL

PS4 1 TB + Red Dead Redemption 2: 2.499 TL

PS4 1 TB + FIFA 19: 2.499 TL

PS4 1 TB + Call of Duty: Black Ops 4: 2.499 TL

PS VR + PS VR Worlds + PS Camera: 1.799 TL

DualShock®4 (siyah renk): 329 TL

Kullanıcıların sanal gerçeklik deneyimi yaşatan PlayStation®VR, PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarını barındıran PlayStation®VR paketi ise kampanya süresince 2699 TL’den 1799 TL’ye iniyor.

Yarıyıl kampanyası kapsamında birbirinden harika oyunlar da indirimli fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Son dönemin en popüler oyunlarından Marvel’s Spider-Man’in fiyatı 249 TL’ye düşüyor. 2018’in en iyi oyunu seçilen Sony'nin efsane serisi God of War ise 199 TL indirimli fiyat etiketiyle satışta olacak.

Yarıyıl kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan oyunlar:

Marvel’s Spider-Man: 249 TL

God of War: 199 TL

Detroit: Become Human: 139 TL

Just Cause 4: 299 TL

NBA 2K19: 249 TL

WWE 2K19: 219 TL

GTA V: 159 TL

NBA 2K Playgrounds 2: 159 TL

Carnival Games: 139 TL

Square Enix’in son oyunu Just Cause 4’ün indirimli fiyatı 18 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak. Listedeki diğer oyunlar ise 14 Ocak - 21 Mart tarihleri arasında indirimli fiyatlarla raflardaki yerlerini alacak.