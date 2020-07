PlayStation Yaz İndirimi Kampanyası Başladı

Sony Interactive Entertainment, beklenen büyük indirim kampanyasını başlattı. PlayStation Yaz İndirimi başladı ve yüzlerce oyun, indirilebilir içerik ve özel sürüm, indirimli fiyatları ile oyuncuların karşısına çıktı.

Uzun zamandır beklenen ve % 60 oranında indirim sağlayan kampanya, bugün itibarıyla başladı. Bitiş tarihi ise dahil olan oyunlara ve içeriklere göre farklılık gösteriyor. Mesela bazıları için 6 Ağustos 2020, bazıları için 13 Ağustos 2020 ve bazıları için de 20 Ağustos 2020 son tarih olarak görünüyor. Haliyle girip, kontrol etmek gerekiyor.

PlayStation Yaz İndirimi Kampanyasında Neler Var?

Son dönemde yapılan indirimlere göre Yaz İndirimi bir hayli büyük bir yelpaze sunuyor. Buradan ulaşabileceğiniz sayfaya genel olarak baktığımızda, Need for Speed Heat, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, Bayonetta, Days Gone, Control, Death Stranding, Borderlands 3, Far Cry 5 Gold Edition, Tekken 7, Resident Evil 2 (2019), World War Z, HITMAN 2, Shadow of the Tomb Raider ve Divinity: Original Sin 2 oyunlarının Definitive sürümleri, Gold sürümüyle birlikte Metro Exodus, Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition, Dark Souls III, Project CARS 2 Deluxe Edition, Judgement, The Council - Complete Edition, Wolfenstein II: The New Colossus ve Watch Dogs 2 oyununun Deluxe ve Gold sürümleri, dikkat çekenler arasında yer alıyorlar.

Eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Ark: Survival Evolved, Deluxe sürümleriyle birlikte Predator: Hunting Grounds ve Wreckfest: Drive Hard. Die Last, 7 Days to Die, F1 2019, Dreams, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Hunt: Showdown, DiRT Rally 2.0, DiRT 4, GreedFall, Overcooked, Gold sürümüyle birlikte RIDE 3, GRID, Assetto Corsa, Tropico 6, MotoGP 19, ELEX ve Warface - Sarı Hükümdar Sürümü dahil birçok oyun için de ekstradan indirim hakkınız olacak.

Yaz İndirimi kampanyasını nasıl buldunuz? Gözünüze kestirdiğiniz oyun veya oyunlar indirime girmiş mi? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!