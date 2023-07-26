PlayStation Plus Ağustos Ayında Listeye Eklenen Oyunları Açıkladı!

Oyun şirketi Sony, oyunseverlerin merakla beklediği açıklamayı nihayet yaptı. Japonya merkezli video oyun şirketi, ağustos ayı itibariyle kütüphanesine eklediği oyunları açıkladı.

Oyunseverler arasında en çok beğenilen platform olan Sony bu ay içerisinde hangi oyunları yükleyeceğini yapmış olduğu duyuru ile oyunseverlerle paylaştı.

Sony'nin Ağustos Ayında Eklediği Oyunlar

İlk oyun Devolver Digital'in geliştiricisi olduğu Death's Door. Aksiyon oyunları arasında ilk sıralarda yer alan oyun, silah, okl ve büyü kullanarak fantastik bir canavar ordusunu yenmeyi amaçlıyor.

Oyun şirketinin ikinci oyunu ise Dreams, yaratıcılığınızı üst seviyelere çıkartıyor. Resim, müzik, animasyon alanında yaratmak istediğiniz her şey için sizlere büyük fırsatlar sunuyor.

PlayStation'a eklenen son oyun ise PGA Tour 2K 23. Klasik bir golf oyunu olan oyun içerisinde Tiger Woods ile birlikte birçok yıldızı barındıryor. Oyun, sizlere kendi turnuva sezonlarınızı oluşturma fırsatı sunarak üst düzey oyun heyecanı yaşatıyor.

Sony'nin eklemiş olduğu yeni oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilrsiniz.