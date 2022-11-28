PlayStation Yıl Sonu İndirimleri Başladı: %90'a Varan İndirimler!

Black Friday kampanyaları yavaş yavaş sona ermeye başlarken PlayStation'dan oyuncuları sevindiren bir haber daha geldi. PlayStation Store üzerinde sevilen oyunlar büyük indirimler aldı.

PS4 ve PS5 için yapılan indirimler içerisinde Call of Duty: Modern Warfare, Marvel's Spider-Man ve Assassin's Ceed Valhalla gibi oyunlar yer alıyor.

PlayStation Store Yıl Sonu İndirimleri

Oyun Fiyat F1 22 Champions Edition (PS4, PS5) 450,00 TL (-%50) Gotham Knights: Lüks (PS5) 659,45 TL(-%45) Call of Duty: Modern Warfare (PS4) 154,77 TL(-%67) Far Cry 6 Standart Edition (PS4, PS5) 187,77 TL(-%67) Tom Clancy's Ghost Reacon: Breakpoint (PS4) 70,35 TL(-%85) Need for Speed Heat Deluxe Edition (PS4) 109,90 TL(-%90) Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition (PS4) 123,60 TL(-%60) Assassin's Creed: Valhalla - Complete Edition (PS4, PS5) 341,25 TL(-%65) Dying Light Definitive Edition (PS4) 51,80 TL(-%80) Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PS4, PS5) 84,15 TL(-%67) The Quarry - Deluxe Edition (PS4, PS5) 394,50 TL(-%50)

PlayStation yıl sonu indirimleri içerisinde geride bıraktığımız seneye damga vuran birçok oyun yer alıyor. Özellikle Tom Clancy's Ghost Reacon: Breakpoint oyunu, indirim oranı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Öte yandan yarış tutkunları için yüksek bir simülasyon deneyimi sunan F1 22'nin fiyatı yarı yarıya düşmüş durumda. Eğer hala oynamadıysanız Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, uygun bir fiyattan satışa sunuluyor.

Tüm indirimli PlayStation oyunları listesine ulaşmak için buraya tıklayarak ilgili web sitesine gidebilirsiniz.