Playstore Dijital Kasım İndirimleri Başlıyor: %90'a Varan İndirimler!

Türk Telekom'a ait dijital oyun alışveriş platformu olan Playstore, her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday dönemini boş geçmiyor ve oyuncuların yüzünü güldürmeyi başarıyor. Dijital Kasım adı altında başlayacak olan yeni indirimler %90'a varan indirim fırsatlarıyla oyuncuları oyunlarla buluşturmayı amaçlıyor.

22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dijital Kasım indirimleri, pek çok popüler oyunda %90'a varan indirimlerin yanı sıra çeşitli ödeme imkânları ve taksit seçenekleriyle oyuncuları mutlu edecek.

Dijital Kasım indirimlerinde Ubisoft, Raw Fury ve Paradox Interactive gibi yayıncıların 300'ü aşkın oyun ve DLC'lerinde indirim gerçekleştirilecek.

Birçok Ödeme İmkânı ve Taksit Seçenekleriyle İndirimler Playstore'da Başlıyor

Playstore, oyunculara web siteleri üzerinden yapacakları harcamalarda kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit imkânı gibi birçok çeşitli ödeme seçenekleri sağlarken güncel ve popüler oyun yelpazesine de erişim sunuyor.

Dijital Kasım indirimlerine 22 Kasım tarihinden 28 Kasım'a dek Playstore web sitesinden ulaşabilirsiniz.