Playstore 1 Şubat Flaş İndirimi Kampanyasını Kaçırmayın

Malumunuz oyun fiyatları artık iyiden iyiye cep yakacak seviyeye geldiler. Ancak neyse ki her bir yıl içerisinde, mağazalar genelinde sayısız indirimler karşımıza çıkıyor. Bu sayede, gözümüze kestirdiğimiz ama fiyatından dolayı uzaktan bakmak durumunda kaldığımız oyunları kütüphanenize ekleyebiliyoruz. Bugün itibarıyla da kaçırmayı istemeyeceğiniz Playstore 1 Şubat Flaş İndirimi kampanyası başladı.

Türk Telekom tarafından açılan dijital oyun platformu olan Playstore, birçok farklı türdeki PC, PlayStation ve Xbox oyununun yanı sıra ücretsiz oyunları da dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizdeki oyuncular ile uygun fiyat ve ödeme koşulları ile buluşturuyor. Bununla birlikte, yine yılın belirli dönemlerinde karşımıza çıkan kampanyalar da cabası ve şu anda o kampanyalardan bir tanesi sayesinde Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5 ve Tom Clancy’s Rainbow Six oyunları inanılmaz uygun fiyatlara satılıyorlar. Ne var ki bu kampanya, sadece bugüne özel.

Playstore 1 Şubat Flaş İndirimi Detayları

Normal fiyatı 198 TL olup 9 TL’ye satılan Assassin’s Creed Origins ile serinin köklerine iniliyor. Antik Mısır döneminde geçen oyunda, bir çağı kapatacak olan iktidar savaşı yaşanırken biz ise Bayek ve eşi Aya karakterinin rolüne bürünüyor ve Assassin Brotherhood ile Templar Order arasında patlak veren ve yüzyıllar süren çatışmanın kökenini araştırıyoruz.

2018 yılında satışa sunulmuş olan Far Cry 5 ise seri genelinde ilk kez Amerika topraklarında geçen oyun olma özelliğini taşıyor. Hayali Hope County bölgesinde geçen hikayede, isimsiz bir şerif yardımcısı rolündeyiz. Amacımız ise yaklaşan kıyamete karşı Hope County bölgesini kurtarmak için tanrı tarafından seçilmiş kişi olduğuna inanan Joseph Seed ve ailesine karşı verdiğimiz mücadele anlatılıyor. Oyunda ana senaryonun yanı sıra harita yaratıcısı, kooperatif ve rekabete dayalı çok oyunculu modlar da bulunuyor. Kampanya kapsamında bu oyunu 18 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz.

Son olarak Ubisoft Montreal tarafından AnvilNext 2.0 oyun motoru kullanılarak geliştirilmiş olan Rainbow Six: Siege, 2015 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Tercihen saldırı veya savunma tarafında olacağınız oyunda Hostage, Bomb, Secure Area, Tactical Realism, Terrorist Hunt, Situations ve Outbreak gibi birçok farklı mod ve American Hostage Rescue Team, SAS, GSG-9, Spetsnaz ve GIGN gibi birçok farklı terörist karşıtı birim bulunuyor. Bunların yanı sıra, herhangi bir ayrı bir senaryo modu ile gelmiyor olsa da tek başınıza oynayabileceğiniz birçok farklı görevin bulunduğunu söyleyelim. Playstore 1 Şubat Flaş İndirimi ile bu oyunu da 9 TL’ye kütüphanenize eklemeniz mümkün oluyor.