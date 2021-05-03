Playstore Resident Evil Kampanyası Başladı

Playstore Resident Evil kampanyası başlattı. Köklü oyun serisinin yeni oyunu Resident Evil Village için gün sayıyorken, başta Resident Evil 7: Biohazard olmak üzere bir tura çıkmak isteyenler için oldukça uygun fırsatlar söz konusu. Detaylar haberimizde.

Türk Telekom tarafından açılan dijital oyun platformu olan Playstore, birçok farklı türdeki PC, PlayStation ve Xbox oyununun yanı sıra ücretsiz oyunları da dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizdeki oyuncular ile uygun fiyat ve ödeme koşulları ile buluşturuyor. Bununla birlikte, yine yılın belirli dönemlerinde karşımıza çıkan kampanyalar da cabası ve şu anda o kampanyalardan bir tanesi sayesinde Resident Evil serisi oyunlarına oldukça uygun fiyatlar ile sahip olabilirsiniz.

Playstore Resident Evil Kampanyası Uygun Fırsatlar Sunuyor

Buradan ulaşabileceğiniz kampanya sayfasında, serinin PC platformuna çıkmış olan her oyununun % 51 ile % 78 arasında değişen oranlarda indirimler ile oyuncuların beğenisine sunulmuş olduğunu görebiliyoruz. Eğer hazır Resident Evil Village oyununun çıkışı yakın iken, yeni üçlemenin ilk halkası olan Resident Evil 7: Biohazard oyununun üzerinden bir geçeyim derseniz, şu anda % 66 indirim ile 28 TL karşılığında alabilmeniz mümkün oluyor.

Son çıkan iki oyundan Resident Evil 2 (2019) % 59 indirim ile 68 TL’ye, Resident Evil 3 (2020) ise % 66 indirim ile 82 TL. Serideki ilk değişimin yaşandığı ve hayranları ilk kez kendi içinde ikiye bölen oyun olan Resident Evil 4 Ultimate HD Edition % 75 indirim ile 14 TL seviyesine düşmüş. En keyifli kooperatif deneyimi sunan Resident Evil 5 ise % 76 indirim ile sadece 9 TL.

Altı gün daha devam edecek olan kampanyaya dahil olan tüm oyunların ve içeriklerin listesine aşağıdan bakabilirsiniz.