Plazma Tedavisi Sanıldığı Kadar Etkili Olmayabilir

Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde plazma tedavisi için resmi onay vermişti. Bunun ardından Trump'ın ve Hahn'ın yaptığı açıklamalarda plazma tedavisinin her 100 hastadan 35'ini tedavi etmede başarılı olduğu vurgulanmıştı. Buna karşın bu iddia pek de doğru olmayabilir.

Plazma Tedavisi Ne Kadar Başarılı?

Mayo Clinic tarafından yapılan araştırmalara göre yeni tip koronavirüs ile enfekte olmuş ve plazma tedavisi uygulanan ağır düzeyde 100 hastadan 10'u daha uzun süre hayatta kalabildi. Üstelik tüm bu hasta grubunun yüzde 50'sinin bir steroid ile ve yüzde 30'unun da remdesivir ile tedavi edildiğini göz önüne almamız gerekiyor.

Peki hastalara fayda sağlayan asıl tedavi yöntemi hangisiydi? Bilmenin bir yolu yok.

Yani plazma tedavisi hastalıkla mücadelede bir altın anahtar sayılmayacağı gibi hükümet yanlısı açıklanan veriler de pek doğru sayılmaz. Tabii bu, herhangi bir işe yaramadığı anlamına gelmiyor çünkü bu tedavi yöntemi ile iyileşen hasta verilerine ulaşmak da mümkün.

Peki siz plazma tedavisinin etkililiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hastalıkla mücadelede tam etki gösteren bir tedavi yöntemi tam olarak ne zaman bulunacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.