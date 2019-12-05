Plex, 200 Ülkede Ücretsiz Dizi ve Film Yayınlamaya Başladı

Dijital medya kütüphanesi Plex, beklenmedik bir değişikliğe giderek birçok içeriğini ücretsiz olarak sunmaya başladı. 200 farklı ülkede uygulamasını ücretsiz hale getiren Plex, Türkiye’ye de açıldı.

Plex, 2007 yılında bir tür hobi projesi düzenleme aracı olarak ortaya çıkmıştı. Sonrasında CISCO tarafından satın alınan uygulama, çıkışının üzerinden bir iki yıl geçmesinin ardından medya görüntüleyiciye evrilmiş ve en sonunda Netflix tarzında bir platforma dönüşmüştü. Bugüne kadar ücretli olarak kullanılan uygulama, aldığı kararla reklam içeren bir gelir sistemiyle ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Ücretsiz Plex, her ülke için farklı kütüphane seçenekleri sunmasının yanı sıra birçok filmi ve diziyi barındırması ile kullanıcılarına hoş bir sürpriz yapmış oldu. Şimdilik eski filmleri içermesine karşın farklı bir alternatif oluşturmayı başaran Plex’in bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlar üzerinde de kullanılabileceği aktarılan bilgiler arasında yerini aldı.

İçerisinde Oscar kazanmış birçok filmi barındıran ücretsiz Plex, bununla beraber Hindistan, Rusya, Çin, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden birçok farklı yapımı sunmasıyla da ilgi çekti. Uygulamayı hemen ücretsiz olarak denemek için aşağıdaki indir butonuna tıklayabilirsiniz.