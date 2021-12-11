Gök Bilimciler İkiye Bölündü: Plüton ve Ay Gezegen midir?

Plüton ve Ay gezegen mi? Birtakım gök bilimci, bir gezegenin tanımının 17. yüzyılda Galileo'nun zamanından bu yana, Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) yeni tanım oluşturma kararına kadar, nasıl değiştiğini inceledi.

Bilim adamları, günümüzde bir gezegenin mevcut tanımının kökleri folklor ve astrolojiye dayandığı endişeleri arasında, Plüton ve Ay'ın gezegenler olarak sınıflandırılması gerektiğini iddia ettiler.

Central Florida Üniversitesindeki (UCF) Florida Uzay Enstitüsü'nden yapılan yeni bir araştırma, yüzlerce yıllık gezegen literatürünü araştırdı ve Plüton'un gezegenlikten çıkarılmasına yol açan kararın, astronomiyi, astroloji ve hatta folklor ile karıştıran son derece eski fikirlerden kaynaklandığını buldu.

Her şey elbette Galileo'ya kadar uzanıyor.

UCF çalışmasına göre Galileo'nun bir gezegeni oluşturan ana şey düşüncesi, jeolojik aktivitenin kanıtıydı ve tanımının 1600'lerde teorize ettiği zamandan 1900'lerin başına kadar sıkışıp kaldığını belirtti.

IAU'nun tartışmalı gezegen tanımı ise yörüngesindeki en büyük yer çekimi kuvveti olmasını gerektiriyor.

Neptün, yer çekimi anlamında komşusu Plüton'u etkilediği ve Plüton, yörüngesini Kuiper kuşağındaki donmuş gazlar ve nesnelerle paylaştığı için bu, Plüton'un gezegen statüsünü kaybettiği anlamına geliyordu.

Bununla birlikte yeni çalışmanın yazarları, IAU'nun mevcut tanımının aceleye getirildiğini ve şimdi iptal edilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Plüton ve Ay gezegen mi?

UCF'ye göre bir gezegenin ne olması gerektiğine dair daha iyi bir tanım, jeolojik olarak aktif olup olmadığıdır. Ancak bu tanımın Ay'ı ve hatta asteroitleri içermesi gerektiğini kabul ediyorlar.

Bu, potansiyel olarak Güneş Sistemimizde gezegen olarak sınıflandırılan birkaç yüz nesne olacağı anlamına geliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda jeolog ve araştırmacı olan çalışma yazarı Charlene E. Detelich şunu söyledi:

"Evrenin çeşitliliğini ve bizim onun içindeki yerimizi tam olarak anlasalardı ne kadar daha fazla perspektife sahip olacaktık, bunu düşünebiliyor musunuz? Bizler sekiz gezegenden biri değiliz, 200'den fazla gezegenden biriyiz."

Bununla birlikte araştırmacılar, IAU'nun 2006 yılında tanımı oylamaya karar verdiğinde, uyduların ve diğer birçok gezegen nesnesinin, gezegenlerden daha az olduğu gerekçesiyle tanımdan çıkarılması gerektiğini söylüyorlar.

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