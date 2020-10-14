Plüton'daki Beyazlıkların Ne Olduğu Ortaya Çıktı

Plüton'daki beyazlıklar su olabilir mi? NASA'nın New Horizons araştırmasından elde edilen görüntüler aracılığıyla Plüton'daki beyazlığın gerçek sebebi belli oldu. Karla kaplı gibi görünen Plüton'da, tahmin edilen çok daha farklı bir madde ortaya çıktı.

Plüton, Güneş Sistemi'mizdeki Dünya dışında beyaz tepeli dağlara sahip olduğu bilinen tek yerdir ve bugüne kadar kar olduğu düşünülüyordu. Fakat yapılan son çalışmaya göre, Plüton dağlarındaki bu beyaz görüntüyü kar değil, donmuş metan oluşturuyor.

Plüton'un yüksek noktalarında yoğunlaşıp donarak kar gibi görünen bu metanlar, Plüton'da yaşam çalışmalarını zorlaştıracak gibi gözüküyor. Araştırmacılar, donmuş metanın özellikle Plüton tepelerinde yoğunlaştığını belirtiyorken, bu görüntünün Dünya'daki dağları anımsattığını dile getiriyorlar.

Plüton'daki beyazlıklar su olabilir iddiası heyecan yaratmıştı

Ayrıca sıfırın altında 232 ºC'ye kadar düşen Plüton sahip olduğu su ile insan yaşamına uygun değil. NASA gökbilimcisi Tanguy Bertrand, "Plüton'daki su o kadar soğuk ki, tıpkı Dünya'daki kaya gibi çözülmesi zor yapıda" diyor ve şöyle devam ediyor: "Bu yüzden Plüton'da, gezegenimizdeki dağlar kadar büyük çaplı su kütleleri oluşturabilirsiniz, ancak orada yaşayamazsınız."

Gezegenimizde karlar dağ tepesinde toplanır çünkü atmosferik sıcaklıklar yüksek rakımla birlikte düşer ve kar, yüksek rakımlarda korunabilir. Plüton'da ise durum tam tersi: İrtifa arttıkça sıcaklık da yükseliyor. Bertrand, "Plüton'daki rüzgar, yukardan aşağıya doğru ilerleme eğiliminde ve bu yüzden gezegenimize göre çok farklı" diyor.

New Horizons sondasından alınan görüntüler, donmuş metan birikintilerinin mevsimlere göre değişebileceğini gösteriyor. Metanın yer yer farklı birikmesinin nedeni ise, Plüton yüzeyini karartabilecek kozmik ışınlardan kaynaklanıyor.

"Atmosferde gaz halindeki metan var ve bu gaz halindeki metan, doğrudan soğuk olan yüzeye yoğunlaşıyor. Bulut oluşumu yaratmıyor ve atmosferde buzlu parçacığa ihtiyaç duymuyor. Yani Plüton'da kar yağmıyor"

Araştırmacılar ayrıca Plüton'un iklimi için yüksek çözünürlüklü simülasyonlar geliştirdiler. Metanın Plüton'da nasıl dolaştığına odaklanan araştırmacılar, yeryüzünden yukarıya doğru çıktığını ve Plüton tepesinde donma eğilimi gösterdiğini söylüyor.