Poco C31 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Poco, C31 modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Şık tasarıma sahip olan Poco C31, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Poco şirketinin yeni akıllı telefon modeline ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Poco C31 Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 6,53 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 720 x 1600 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G35

GPU: PowerVR GE8320

RAM: 3 GB / 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 32 GB / 64 GB

Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10, MIUI 12

Ağırlık: 194 gram

Fiyat: 3 GB + 32 GB 115 dolar, 4 GB + 64 GB 130 dolar

6,53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefon 164.9 x 77.1 x 9 mm boyutlarında. 194 gram ağırlığındaki cihaz, sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çekiyor.

Gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alan telefonda 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. Depolama alanı tarafında 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki ayrı sürüm mevcut. Çinli telefon üreticisinin C31 modelinde PowerVR GE8320 bulunuyor.

Poco'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 13 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda parmak izi okuyucusu yer alıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun arka kısmına konumlandırılmış. MicroUSB 2.0 portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Android 10 işletim sistemi ve MIUI 12 kullanıcı arayüzüyle birlikte gelen cihazın 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 115 dolar, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü ise 130 dolar fiyat etiketine sahip.