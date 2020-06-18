Poco F2 Pro Türkiye Fiyatı Belli Oldu: İşte Poco F2 Pro Özellikleri

Poco yeni amiral gemisi katili akıllı telefon modelini ülkemizde satışa sundu. Poco F2 Pro özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gelin hep beraber Poco F2 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan resmi bilgilere göz atalım.

Poco F2 Pro Özellikleri

6.62 inç ekrana sahip olan Poco F2 Pro, optik ekran içi parmak izi sensörü ve hem önde hem arkada Corning Gorilla Glass 5 koruması ile öne çıkıyor. Gücünü 5G teknolojisini destekleyen Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga setinden alan cihazda sekiz çekirdekli Kryo 585 işlemci ve Adreno 650 GPU bulunuyor.

Akıllı telefonun iki farklı varyantı bulunuyor. Birincisi 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanıiken ikincisi ise 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı.

64 MP'lik dörtlü kamera kuruluma sahip olan Poco F2 Pro'nun Sony IMX686 sensörü net görüntüler yakalıyor. Bu kamera sensörüne 13 MP'lik ultra geniş açılı lens, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Cihazın ön kısmına baktığımızda ise bizleri 20 MP'lik açılır kamera sensörü karşılıyor.

4.700 mAh bataryadan beslenen Poco F2 Pro, 30W hızlı şarj özelliğine sahip. Cihazın bataryası 30 dakikada %64, 63 dakikada %100'e şarj düzeyine ulaşıyor. Poco F2 Pro, neon mavisi, elektrikli mor, siber gri ve hayalet beyazı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile gelmekte. Gri ve mor renk cihazlarda parlama önleyici mat kaplama bulunmakta.

Poco F2 Pro Türkiye Fiyatı

Poco F2 Pro'nun 6GB+128GB modeli, promosyon kampanyasıyla 18 - 25 Haziran arasında Hepsiburada'da 6.499 TL'den satışa sunulacak. Poco F2 Pro'yu bu tarihler arasında satın alan kullanıcılar Mi Smart Band 4'e ücretsiz olarak sahip olabilecekler.